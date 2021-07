Ruoting Ding,

L’Usurpation du pouvoir dans le théâtre français du XVIIe siècle (1636-1696),

Honoré Champion, collection "Lumière classique N° 119", 2021.

EAN13 : 9782745355270 — 560 p. — 75 €

L’usurpation du pouvoir est un thème constamment présent dans le théâtre français classique. Dans ces représentations d’une couronne convoitée, conquise ou restaurée, les notions relatives à la légitimité sont toujours évoquées. Comment interviennent-elles dans la construction dramaturgique ? Ces pièces, se référant nécessairement à des valeurs morales et juridiques, contiennent-elles pour autant des jugements ou des messages particuliers ? Traduisent-elles une conception homogène de l’être royal ? Cet ouvrage entend répondre à ces questions et propose, à travers l’analyse du traitement d’un thème, une réflexion sur le rapport entre dramaturgie et idéologie.

Docteure en littérature de l’Université Paris-Sorbonne, Ruoting Ding s’intéresse notamment à l’inscription des notions juridico-politiques dans le théâtre français du XVIIe siècle ainsi qu’à la réécriture de l’Histoire par l’art dramatique classique.

