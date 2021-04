À la recherche de l’homme nouveau: Alberto Savinio et les avant-gardes à Paris 1911–1937

Rossella Maria Bondi

Peter Lang Oxford, 2020

£50.00 / €61.80

Art et pensée : histoires des avant-gardes, vol. 4

Directeurs de collection : Dawn Ades et Timothy Mathews

ISBN : 978-1-78874-379-2 (pb)

« Writing with style and enthusiasm, Bondi uses her exhaustive knowledge of Savinio to reposition his hugely varied body of work in relation to Parisian and European avant-garde culture. Indeed, Bondi shows Savinio’s contribution not only to the search for new forms of culture but to the co-construction of twentieth-century modernity. » (Stephen Forcer, Professor of French, University of Glasgow)

« Une étude originale, en particulier le chapitre III relatif au mannequin, qui montre l’importance de ce thème fondateur de l’art moderne. Une analyse extrêmement subtile et convaincante des Chants de la mi-mort, parrainé par Apollinaire. D’où le rôle central et non périphérique assumé par Savinio dans l’épopée de l’art moderne, salué en tant que tel par André Breton. » (Marie-José Tramuta, Université de Caen Normandie)

Cette étude innovante retrace le parcours de l’écrivain, musicien, dramaturge et peintre italien Alberto Savinio afin d’évaluer sa place dans l’avant-garde parisienne. Elle examine l’apport littéraire et la pratique de l’art moderne du frère de Giorgio de Chirico, cet autre Italien adopté par la capitale française. Cette étude couvre de manière exhaustive l’oeuvre de Savinio durant la période 1911–1937, année de publication de son roman autobiographique Tragedia dell’infanzia. Elle replace ainsi l’artiste italien au coeur de l’avant-garde et du modernisme, le situant dans une lignée qui va d’Apollinaire à Marinetti et Breton, entre autres.

L’auteur démontre que Savinio, artiste pluridisciplinaire, a participé activement à la révolution artistique et à la recherche de « l’homme nouveau » qui ont préoccupé les avant-gardes du début du XXe siècle. Elle éclaire ainsi de façon originale une dimension peu connue de la contribution italienne à l’élaboration des idées et des pratiques d’avant-garde à Paris dans la première moitié du dernier siècle.

Rossella Maria Bondi est chercheuse indépendante. Son principal intérêt de recherche est la littérature française du début du XXe siècle. Docteure en Littérature Comparée à l’Université Oxford Brookes au Royaume-Uni, elle a donné de nombreuses conférences, notamment pour le Congrès de la Société des Études Françaises (SFS) et le Congrès de la Société des Études Italiennes (SIS) en Grande-Bretagne. Rossella Maria Bondi est aussi musicienne et chante avec le groupe occitan Oxford Trobadors.

Art and Thought: Histories of the Avant-Garde / Art et pensée : histoires des avant-gardes

Series Editors: Dawn Ades and Timothy Mathews

If the past is continually retold in the present, as Walter Benjamin suggests, what can critical perspectives reveal and what do they obscure about the history of our modern time? Art and Thought: Histories of the Avant-Garde revisits and reconceptualises the histories of modernism, avant-gardism and postmodernism. Volumes in the series will each offer a critical perspective developed in response to specific cultural artefacts and their qualities. They will engage with literary, artistic and theoretical works, from the past as well as the present, and explore the interactions between literature, visual art, film and music, including the livre d’artiste. The series showcases work by new as well as established scholars, whether monographs, single- or multi-authored collections of essays, and new editions of salient or neglected primary texts in English or French, including original aesthetic works. Writing on translation as well as in translation is welcome.

Walter Benjamin nous rappelle que le passé se dit au présent. Dans quelle mesure la pensée critique permet-elle d’illuminer notre histoire ? La collection Art et pensée : histoires des avant-gardes se propose de penser à nouveaux frais les problématiques liant les esthétiques de la modernité, de l’avant-garde et du postmoderne. Chaque volume répondra aux qualités ponctuelles d'objets esthétiques et culturels considérés par une perspective critique propre. Des œuvres de littérature, d’art et de réflexion y seront abordées, qui souligneront les rapports intimes de l’écriture, du visuel, de la musique, du cinéma. Les livres d’artistes ne seront pas oubliés. La collection présentera, en langue française ou anglaise, le travail critique de chercheurs établis ou en début de carrière. Elle offrira à ses lecteurs des monographies, des collections d’essais, des volumes collectifs, et des éditions nouvelles d’œuvres marquantes ou jusqu’à présent négligées, y compris les œuvres littéraires et esthétiques. Les œuvres en traduction nouvelle tout comme les travaux sur la traduction même seront vivement accueillis.

