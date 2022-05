Texte est extrait de Œuvres I (Bibliothèque de la Pléiade)

Première parution en 2001

Trad. de l'anglais par Laurent Bury





Elle est parfois paresseuse, souvent têtue, mais toujours affectueuse. Il s’agit de Modestine, l’ânesse qui accompagne, dans ce récit autobiographique, Robert Louis Stevenson, lors de sa singulière traversée des Cévennes. Ensemble, ils partagent cette aventure, ponctuée de multiples rencontres et imprévus. Et malgré leur lien orageux, une amitié atypique éclot peu à peu au sein de ce duo aussi original qu’attachant.



« Il faisait déjà chaud. J’attachai ma veste au paquetage, et je cheminai en bras de chemise. Modestine elle-même était de fort bonne humeur, et se lança spontanément, pour la première fois à ma connaissance, dans un trot cahoté qui, à chaque secousse, envoyait les avoines danser dans la poche de mon manteau. Derrière moi, au nord du Gévaudan, la vue s’étendait à chaque pas. »

