Robert Arnauld d'Andilly,

Œuvres chrétiennes (1644)

Classiques Garnier, collection "Univers Port-Royal", 2020.

EAN13 : 9782406095644.

Les Œuvres chrétiennes publiées en 1644 par Robert Arnauld d’Andilly témoignent que les Messieurs, du fond de leur solitude, ne dédaignaient pas les vers. Rien de frivole toutefois dans ces pièces dictées par le Saint-Esprit davantage que par Apollon musagète : le brillant aîné des Arnauld composa au seuil de sa retraite une vie de Jésus-Christ et des stances morales inspirées par la pensée de Saint-Cyran, mais aussi par la pratique des poètes de son temps. Unanimement loué à son époque, à la fois baroque et janséniste, théologien rigoureux et ami de la nature, héritier de l’humanisme dévot et préparant la voie au classicisme, d’Andilly occupe une place singulière dans le paysage littéraire des années 1630-1640, alors en pleine métamorphose.

