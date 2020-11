R.L. Stevenson, Le maître de Ballantrae

Traduction, présentation et notes de Jean-Pierre Naugrette

Le Livre de Poche Classique

432 p. — Date de parution: 12/11/2020 — EAN : 9782253005131



En Écosse, en 1745, James Durie, le flamboyant et amoral Maître de Ballantrae, s’engage aux côtés des jacobites contre le roi George II. Après la défaite de Culloden, présumé mort par sa famille, il est contraint de fuir à l’étranger. Sa route va croiser celle de pirates et le conduire des Indes orientales aux sombres forêts d’Amérique du Nord. Pendant ce temps, Henry, son cadet effacé et mal-aimé, prend la tête du domaine de Durrisdeer. S’estimant spolié de ses biens, dévoré par la haine et la rancœur, le Maître s’engage alors dans un combat acharné contre son frère…

On retrouve des influences de L’Île au trésor et de L’Étrange Cas du Dr Jeckyll et de Mr Hyde dans ce grand roman d’aventures paru en 1889. À travers le portrait du Maître de Ballantrae, héros aussi diabolique que fascinant, Stevenson analyse les forces en mouvement dans la lutte entre le Bien et le Mal et livre un chef-d’œuvre sombre et inoubliable.