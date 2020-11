Riccardo Barontini

L’Imagination littéraire. Le modèle romantique au défi des sciences humaines (1924-1948)

Paris, Classiques Garnier, coll. Études de littérature des XXe et XXIe siècles, 2020

EAN : 9782406101079 — 487 p. — 48,00 €

Quels liens peut-on établir entre l’imagination et le pouvoir de connaissance de la littérature ? Le présent ouvrage répond à cette question par une enquête sur la période 1924-1948 et par une étude serrée des textes d’André Breton, Gaston Bachelard, Roger Caillois, Armand Petitjean et Jean-Paul Sartre.

Table des matières…