Adresse : Maison de la Recherche (Paris)

Journée d'étude "Rhétorique et pédagogie : la pratique pédagogique dans le classe"



Le 1er juin 2022, de 9h à 18h



Maison de la Recherche (28 rue Serpente, 75006 Paris), amphithéâtre Molinié







Programme



9H-9H30 : Introduction par Benoît Sans (Université de Lille et Université Libre de Bruxelles) et Pierre Chiron (IUF et Université Paris-Est Créteil).



9H30-12H : Panel 1 : « La rhétorique à travers ses exercices dans l’enseignement secondaire »



9H30-10H : Régis Caruso (Collège Jules Verne, Paris 12) : « L’éthopée en classe de 3e. »



10H-10H30 : Margot Giraud (Sorbonne Université) : « Pour une pratique explicite de l’imitation en classe de français : mise en œuvre et résultats dans quatre classes de seconde. »



10H30-10H45 : Pause-café



10H45-11H15 : Pierre Poissant (Lycée Louis Armand, Mulhouse) : « S’approprier les œuvres littéraires au lycée grâce à la rhétorique. »



11H15-12H : Questions



12H-14H : Repas



14H-16H30 : Panel 2 : « Repenser la rhétorique dans l’enseignement supérieur »



14H-14H30 : Pascal Plouchard (Université de Bordeaux) et Laval Kanaan-Caillol (Université d’Orléans) : « La place de la rhétorique dans l’enseignement de la communication : l’expérience de l’AECIUT. »



14H30-15H : Marie Humeau (Université Paris-Nanterre) : « Reconstituer un cursus de progymnasmata à l’université : les cours Orator à l’université Paris-Nanterre. »



15H-15H30 : Guillaume Simiand (Université Panthéon-Sorbonne) : « Éloquence et plaidoirie : jeu de loi et jeu de parole. »



15H30-16H15 : Questions



16H15-16H30 : Pause-café



16H30-18H : Panel 3 : « La pratique rhétorique dans la formation continue pour adultes »



16H30-17H : Guillemette Mérot (Sorbonne Nouvelle) : « Récit rhétorique et compétences narratives. »



17H-17H30 : Juliette Dross (Sorbonne Université) : « La pédagogie rhétorique en formation continue : retour d’expérience et perspectives. »



17H30-18H : Questions







Organisateurs :



Lucas Haensler (Sorbonne Université)



Benjamin Sevestre-Giraud (Aix-Marseille Université et Université libre de Bruxelles)