Revue Fontenelle, n° 13

Fontenelle et l’opéra : rayonnement et métamorphoses,

dir. Judith le Blanc et Claudine Poulouin,

PURH, 2021.

300 p. — EAN13 : 9791024007199.

Au moment où la tragédie lyrique entre en crise, Fontenelle se penche sur les questions de poétique et de dramaturgie musicale, faisant entendre la voix d'un Moderne convaincu de la puissance d’enchantement du spectacle offert par l’opéra et ses machines. À travers la réflexion de Fontenelle sur les formes génériques, à travers les reprises et les parodies de ses œuvres, ce volume tente de comprendre comment ce moment de crise a pu être surmonté.

Ont contribué à ce numéro : Frédérique Aït-Touati, Manuel Couvreur, Benoît Dratwicki, Julien Dubruque, Jean Duron, Perry Gethner, Camille Guyon-Lecoq, Judith le Blanc, Raphaëlle Legrand, Christophe Martin, Michel Noiray, Théodora Psychoyou, Paolo Russo et Maria Schildt.

Sommaire

Introduction

L'opéra, signe de l'esprit moderne

Christophe Martin, « La métaphore de l'opéra chez Fontenelle » ;

Frédérique Aït-Touati, « Les maîtres des nuées : machines et cosmologie au temps de Louis XIV » ;

Théodora Psychoyou, « Fontenelle et l'entrée de l'acoustique à l'académie des Sciences. Les métamorphoses du domaine musical à l'aube du XVIIIe siècle ».

Temps de crise

Manuel Couvreur, « Fontenelle, le clan Corneille et la crise de la tragédie en musique » ;

Jean Duron, « Écrire un nouvel opéra après Lully et Quinault : le cas de Thétis et Pélée de Fontenelle et Collasse ».

Questions génériques

Perry Gethner, « Le mythe d'Endymion et sa transformation générique : entre tragédie et pastorale » ;

Camille Guyon-Lecoq, « Vers une "espèce mixte" du genre tragique : du mélange per intima des styles dans les tragédies en musique de Fontenelle ».

Les musiciens de Fontenelle

Raphaëlle Legrand, « Quand le Président Hénault met Fontenelle en musique : l'Endymion de 1713 » ;

Benoît Dratwicki, « Endymion de Fontenelle et Colin de Blamont : froid garçon, vrai glaçon ? » ;

Julien Dubruque, « Énée et Lavinie de Collasse à Dauvergne ».

Réécriture et réception

Judith Le Blanc, « La réception critique des opéras de Fontenelle sur les scènes parisiennes » ;

Michel Noiray, « Abdolonime à l'Opéra-Comique : Le Jardinier de Sidon de Philidor (1768) » ;

Paolo Russo, « Énée et Lavinie en Italie au XVIIIe siècle. Modèle pour une réforme de l'opera seria » ;

Maria Schildt, « Transfer and use of Énée et Lavinie and Thétis et Pélée at the Swedish court of Charles XII ».

Bibliographie

Index