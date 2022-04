L'intégralité de ce numéro est disponible sur OpenEdition Journals...

Sommaire

Lectures de Dostoïevski

sous la direction de Catherine DEPRETTO

L’étude de Dostoïevski : une mise en perspective, par Catherine DEPRETTO

RÉCEPTION, FICTIONS NARRATIVES, INTERTEXTUALITÉ

AUDE Nicolas, Les Vies imaginaires de Fedor Dostoïevski : destinées mondiales d’une légende biographique

The Imaginary Lives of Fyodor Dostoevsky : Global Destinies of a Biographical Legend

HADDAD Karen, Une lecture « adolescente » de Claude Simon. Comment « refaire l’Adolescent de Dostoïevski »

An “adolescent” Reading by Claude Simon. How to “Remake The Adolescent by Dostoevsky”

FOKINE Sergueï, « Достоевский » Юлии Кристевой : внутренний опыт, эротизм и проблемы метода рассуждения

Julia Kristeva’s Dostoevsky : Inner Experience, Eroticism and Reflection Method

RETOUR SUR L’HISTOIRE

PODZEMSKAIA Nadia, « Dostoïevski peintre ». Les travaux de Leonid Gross- man dans le contexte de l’Académie d’État des Sciences artistiques

“Dostoevsky’s Painting”. Works by Leonid Grossman on Dostoevsky in the Context of Artistic Sciences at GAXN

DMITRIEV Alexander, « Наш Достоевский » : присвоение как саморазрушение

“Our Dostoevsky” : from Appropriation to Self-destruction

GRUSZKA Sarah, Les Carnets de la ville morte : Dostoïevski dans Leningrad

en état de siège (1941-1944)

Notes from a Dead City : Dostoevsky in Leningrad under Siege (1941- 1944)

PRISMES CRITIQUES

ZENKINE Serge, Dostoïevski, Baxtin et le fantastique (Notes sur le Double)

Dostoevsky, Bakhtin and the Fantastic (Notes on The Double)

FEUILLEBOIS Victoire, Le Dostoïevski de George Steiner entre ancienne et nouvelle critique

George Steiner’s Dostoevsky Between New Critics and “The Old Criticism”

TOROP Peeter, Черновик как внутренняя речь : к истокам мифопоэтического мышления Достоевского

Draft as Inner Speech : sources of Dostoevsky’s Mythopoetic Thought

AUTOUR DES DÉMONS

DECOURT Laetitia, Les Démons dans la critique littéraire des trente dernières années

Trends in the Literary Criticism of the Novel Demons in the Last Thirty Years

KIBAL′NIK Sergej, Роман Достоевского « Бесы » : политический бюлле- тень или личные мемуары ?

Dostoevsky’s Demons : Political Chronicles or Personal Memoirs ?

TOKAREV Dimitri, L’ingénieur Kirillov (Dostoïevski, les Démons), nihiliste hégélien chez Alexandre Kojève et Albert Camus

Engineer Kirillov (Dostoevsky,Demons) as a Hegelian Nihilist in Alexandre Kojève and Albert Camus

AUTANT-MATHIEU Marie-Christine, Les Démons au théâtre russe, d’un siè- cle à l’autre

Demons in The Russian Theater, Century to Century

CHRONIQUE : COMPTES RENDUS

Études de linguistique slave : mélanges offerts à Robert Roudet, Olga ARTYUSHKINA, Vladimir BELIAKOV, Natalia BERNITSKAÏA et Tatiana BOTTINEAU (dir.), Toulouse, 2020, par Christelle Kapps

ZORIN Andrej, Жизнь Льва Толстого : опыт прочтения, Moskva, 2020, parGuilhemPousson

NIQUEUX Michel, Dictionnaire Dostoïevski, Paris, 2021, par Dimitri Tokarev

Littérature (la) de jeunesse russe et soviétique : poétique, auteur, genres

et personnages (XIXe-XXe siècles), textes recueillis par Dorena CAROLI

et Anne MAÎTRE, Macerata, 2018, par Juliette Milbach

REINACH Salomon, Correspondance 1888-1932. Un polygraphe sous le signe d’Amalthée, Boris CZERNY (ed.), Paris, 2020, par Michel Niqueux

FILIMONOV Dimitri, Raconter la France aux Soviétiques. Une histoire du journalisme international en URSS entre 1946 et 1958, Paris, 2021, par Andreï Kozovoï

Soljénitsyne et la France. Une œuvre et un message toujours vivants,

Georges NIVAT (dir.), Paris, 2021, par Caroline Bérenger

SAIGNES Anna, la Pensée politique de l’anti-utopie, Paris, 2021, par Maria Delaperrière

Résumés/Summaries

Table des matières du t. XCII (2021)