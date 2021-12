Revue Bossuet. Littérature, culture, religion. 2021, n° 12. Bossuet et l’Angleterre

sous la direction de Michaël Moriarty, Anne Régent-Susini, Jean Trouchaud

Paris, Classiques Garnier, coll. Revue Bossuet. Littérature, culture, religion, 2021

La Revue Bossuet publie des articles sur la littérature et la culture religieuse du xviie siècle, ainsi que des recensions d’ouvrages récents et une bibliographie annuelle.

Christian Belin

Éditorial. Sur quelques effets du changement /

Editorial. On some consequences of change 11

BOSSUET ET L’ANGLETERRE /

BOSSUET AND ENGLAND

Anne Régent-Susini et Michael Moriarty

Un dialogue tourmenté.

Bossuet et l’Angleterre, l’Angleterre et Bossuet /

A tormented dialogue.

Bossuet and England, England and Bossuet 19

Gesa Stedman

On cultural and political mediation. Bossuet’s Oraisons funèbres

for Queen Henrietta Maria and Princess Henrietta Anne 25

Michael Moriarty

Bossuet, Burnet et la Réforme anglaise /

Bossuet, Burnet, and the English Reformation 35

Jean-Louis Quantin

Bossuet casuiste. Une consultation anglaise sur le prêt à intérêt /

Bossuet the casuist. An English query on interest-bearing loans 57

Steven N. Zwicker et Jonathan Koch

Voyages d’un évêque français à Londres /

A French bishop’s journeys to London 85

Emma Gilby

Force et simplicité. La première réception

de Bossuet en Angleterre, 1672-1686 /

Strength and simplicity. Bossuet’s initial

reception in England, 1672–1686 111

VARIA

Sophie Hache

La rhétorique du grain de moutarde. Formes argumentatives

dans les premières homélies de Jean-Pierre Camus /

The rhetoric of the mustard seed. Forms of argumentation

in the early homilies of Jean-Pierre Camus 133

Pierre Lyraud

Du désir d’éternité. Immortalité et éternité

dans Le Carême du Louvre de Bossuet /

Desire for eternity. Immortality and eternity

in Bossuet’s Le Carême du Louvre 151

Bibliographie / Bibliography 171

COMPTES RENDUS / REVIEWS

Jacques-Bénigne Bossuet, Œuvres historiques,

philosophiques et politiques (Clément Van Hamme) 185

Jacques-Bénigne Bossuet, Élévations sur les mystères,

Méditations et autres textes (Nicolas Pelleton) 190

Gérard Ferreyrolles, De Pascal à Bossuet. La littérature

entre théologie et anthropologie (Laurent Thirouin) 192

Paula Barros, Inès Kirschleger et Claudie Martin-Ulrich (dir.),

Prêcher la mort à l’époque moderne. Regards croisés sur la France

et l’Angleterre (Sophie Hache) 197

Marie Viallon et Bernard Dompnier, L’Habit religieux du penseur politique. Une biographie de Paolo Sarpi (Clément Van Hamme) 200

Résumés/Abstracts 203