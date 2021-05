En ligne - Université Jean Monnet Saint-Etienne

Colloque international

Représenter la catastrophe au XXIe siècle :

pratiques et enjeux contemporains

Representing Catastrophe in Contemporary Arts and Letters:

Conceptual and Formal Reevaluation

organisé par Aliette Ventéjoux, Anne-Sophie Letessier, Sophie Chapuis, MCF littérature nord-américaine à l'Université Jean Monnet, Saint-Etienne, membres du laboratoire ECLLA (Etudes du Contemporain en Littératures, Langues, Arts).

La manifestation aura lieu en ligne, du 17 au 19 mai, à l'adresse suivante:

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/j.php?MTID=md97e770f60ff5c7b8587055ddf26877a

Programme

JOUR 1/ DAY 1 – 17/05

13h30-14h : Accueil et ouverture du colloque/Welcome and opening remarks

PANEL 1 - Fictions de la catastrophe/Fictions of catastrophe

Modérateur/Chair : Frédéric Martin-Achard (Université Jean Monnet)

14h-14h30 : Dominique Faria (Université des Açores) : « Représentations de la catastrophe chez Jean Echenoz : décaler pour mieux saisir »

14h30-15h : Jodie Lou Bessonnet (Université Bordeaux Montaigne) : « Fictions de la sixième extinction : d’une catastrophe mondiale à un deuil intime dans Sans l’orang-outan d’Éric Chevillard et de How the Dead Dream de Lydia Millet »

15h-15h30 : Katia Fallonne (Université Toulouse II – Jean Jaurès) : « La catastrophe au théâtre : du processus de rupture et de décomposition tragique à la recomposition d’un monde »

15h30-16h : Sana Alaya Seghair (Rollins College, États-Unis) : « L’immanence de la catastrophe lente à travers Soumission de Michel Houellebecq »

16h-16h15: Pause/Break

PANEL 2 – Habiter la catastrophe/Inhabiting the Catastrophe

Modératrice/Chair : Aliette Ventéjoux (Université Jean Monnet)

16h15-16h45 : Justine Gonneaud (Université d´Avignon et des Pays du Vaucluse) : « Catastrophe(s) in Tom McCarthy's Satin Island »

16h45-17h15 : Maxim Shadurski (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities – Poland) : “Representing Catastrophe through Landscape: detritus and dreams in the fictions of Maggie Gee and Will Self”

17h15-17h45 : Maria Ferrández San Miguel (University of Zaragoza): “SF reflections on/through catastrophe and the exploration of the (post-)human”

JOUR 2/DAY 2 – 18/05

PANEL 3 – Paysages dévastés/ Wastelands (1)

Modératrice/Chair : Gwenaëlle Bertrand (Université Jean Monnet)

9h-9h30 : Aste Maylis (École Nationale Supérieure d'Audiovisuel de Toulouse) et Floriane Chouraqui (Université de Tours) : « Représenter les territoires volcaniques : de la sidération spectaculaire à l'immersion dans un quotidien »

9h30-10h : Danièle Méaux (Université Jean Monnet) : « Les photographies spectaculaires d'une mythologie inversée »

10h-10h30 : Jonathan Tichit (Université Jean Monnet) : « Photographies de ruines, fascination et hantise de la catastrophe »

10h30-10h45 : Pause/break

PANEL 4 – Paysages dévastés/ Wastelands (2)

Modératrice/ Chair : Anne-Sophie Letessier (Université Jean Monnet)

10h45-11h15 : Yvonne-Marie Rogez (Université Paris 2-Panthéon Assas) : “"The Perfect Storm": Representation of Covid-19 Responses to Homelessness in the United States”

11h15-11h45 : Joshua Parker (University of Salzburg) : “Narrativizing the 2011 Japan Tsunami Online”

PANEL 5 – La catastrophe et le document : reprise, réplique, déplacements/ Documenting catastrophe : remake, replication, displacements

Modératrice/Chair : Anne Béchard-Léauté (Université Jean Monnet)

13h30-14h : Charlène Clonts (Kyushu University, Japan) : « Claude Favre et la catastrophe migratoire : bifurcations et débordements de la poésie factuelle »

14h-14h30 : Anne Favier (Université Jean Monnet) : « Répliques : les images latentes de la catastrophe »

14h30-15h : Ariane Carmignac (Université de Lille/Université Jean Monnet) et Vincent Lecomte (Université Jean Monnet) : « Drôles d'événements ? La catastrophe vue à travers les formes de son remploi artistique »

15h-15h30 : Jean Richer (Architecte/École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais) : « L’accident dromologique dans l’œuvre d’Hito Steyerl »

15h30-16h : Pause/break

16h-17h30 : Conférencier invité/Keynote speaker

Greg Garrard (University of British Columbia): “Revising Apocalypse”

JOUR 3/DAY 3 – 19/05

PANEL 6 – L’événement catastrophique : sens, sensation, sensible/ The catastrophic event: sense and sensation

Modératrice/ Chair : Sarah Bouttier (École Polytechnique, Paris)

9h-9h30 : Caroline Magnin (Sorbonne Université) : « Inscription sonore du trauma du 11 septembre dans le roman étasunien contemporain »

9h30-10h : Aude Laferrière (Université Jean Monnet) : « "J'ai tout vu ce 11 septembre. J'étais là." (Luc Lang) : 11 septembre, mon amour ou l'écriture d'une "apocalypse moderne" »

10h-10h30 : Pierre-Louis Patoine (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : « Catastrophe, sensorium et formes de vie : les métamorphoses de l'humain dans The Drowned World et Borne »

10h30-11h : Olivier Belon (Université Jean Monnet) : Vivre avec la catastrophe. Vivre avec l'image.

11h-11h15 : Pause/Break

11h15-12h : Créations musicales/Original musical compositions

Modératrice/Chair : Aliette Ventéjoux (Université Jean Monnet)

Vincent Lecomte (Université Jean Monnet) : « La catastrophe de l’origine », composition électro-acoustique de Vincent Lecomte inspirée du texte Les Ruines circulaires de Jorge Luis Borges. Texte lu par la comédienne Dominique Chenet.

Simon Cacheux (artiste sonore) : Urgens Metamorphosis, pièce sonore.

PANEL 7 – Langue et langage à l’épreuve de la catastrophe/ Language after Catastrophe (1)

Modératrice/Chair : Sophie Chapuis (Université Jean Monnet)

14h-14h30 : Quitterie de Beauregard (Ecole normale supérieure-Lyon) : « ‘And what does the word 'city' mean?’ - Le langage et la cité comme ruine dans la fiction apocalyptique contemporaine (Angela Carter, Cormac McCarthy et Octavia Butler) »

14h30-15h : Eric Chevrette (University of Toronto Mississauga) : « Dire malgré la catastrophe. Le maldicible dans la pentalogie rwandaise de Jean Hatzfeld »

15h-15h15 : Pause/Break

PANEL 8 – Langue et langage à l’épreuve de la catastrophe/Language after Catastrophe (2)

Modérateur/Chair : Rémi Digonnet (Université Jean Monnet)

15h15-15h30 : Claire Cox (Royal Holloway, London) “‘Speech a melted thing’: The Poetics of Climate Catastrophe”

15h30-16h : Olivier Glain (Université Jean Monnet) : “Language after the Fall in Cloud Atlas”

16h-16h30: Héloïse Thomas (Université Bordeaux Montaigne) : “'Because Survival is Insufficient': Narratives of Catastrophe in the 21st Century”

16h30 : Clôture/Concluding remarks.