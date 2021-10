Le colloque international bilingue « Représentations et réceptions médiatiques d'écrivaines de langue française (19e-21e siècles) », se tiendra en ligne les 11 et 12 novembre 2021, de 9h à 17h30 EST. Préinscription requise.



Programme :



Jeudi 11 novembre 2021



9:00 - 9:15 | Accueil



9:15 - 10:45 | L'ethos des femmes de lettres, un enjeu médiatique

Présidence: Elsa Courant, CNRS

Kathryne Corbin (Haverford College): “La Frondeuse and la Criminelle: Debunking Clichés and Fighting for

Social Justice”

Lucie Barette (Université de Caen): 'Soyons auteurs mais restons femmes: Les conseils aux écrivaines de la

presse féminine du XIXe siècle”

Marine Rouch (Universités de Toulouse Jean Jaurès et de Lille): “Simone de Beauvoir sous les feux

médiatiques: réconcilier visibilité médiatique et légitimité intellectuelle”



10:45 - 11:00 | Pause café



11:00 - 12:30 | Keynote

Marie-Ève Thérenty (RIRRA 21, Université de Montpellier 3):

“Franchir la ligne de genre : Assignations, résistances et contournements chez les femmes journalistes au sortir de la Seconde guerre mondiale.”



12:30 - 14:00 | Pause déjeuner



14:00 - 15:30 | Écritures et poétiques du quotidien

Présidence: Aimée Boutin, Florida State University

Heidi Brevik-Zender (University of California, Riverside): “Laure Labrouste: Architectural journalist”

Catherine Nesci (University of California, Santa Barbara): “Investir le quotidien ordinaire: immersion,

enfermement et choralité chez Jane Sautière et Maryline Desbiolles”

Hannah Frydman (University of Washington): “Écrivaines quotidiennes: Women Writing, Buying, and Selling

in the Mass Press”



15:30 - 16:00 | Pause café



16:00 - 17:30 | Faire entendre sa voix? Écrivaines et réception médiatique I

Présidence: Maria Beliaeva Solomon, University of Maryland

Marine Duval (Université Paris Nanterre): “Les écritures féminines de la Résistance en France et leurs réceptions depuis la Libération”

Daria Chernysheva (University College London): “Opposite to Genius: Responses to the poetry of Cécile Sauvage in early twentieth-century France"

Liza Hammar (Université du Québec à Montréal) : “La Petite dernière face à la presse française”



Vendredi 12 novembre 2021



9:00 - 10:30 | Quelles voix comptent? Écrivaines et réception médiatique II

Présidence: Pratima Prasad, University of Massachusetts, Boston

Bo-Hyun Kim (Université de Corée): “Lorsqu’une ‘femme’, ‘asiatique’ et ‘francophone’ rencontre un éditeur qui ne voulait pas être un ‘vendeur’ mais un ‘passeur’: le cas particulier de Linda Lê et Christian Bourgois”

Lydia Issad (Sorbonne Université): “Enjeux de l’écriture en langue française pour l’écrivaine francophone maghrébine: Le cas d’Assia Djebar”

Mark D Lee (Mount Allison University): “La place de l’écriture? Représentation et réception médiatiques de trois écrivaines contemporaines: Nothomb, Appanah et Sinha”



10:30 - 11:00 | Pause café



11:00 - 12:30 | Retour à l’envoyeur? Fictionnalisation de la réception médiatique

Présidence: Michèle Schaal, Iowa State University

Mylène Bédard (Université Laval): “Violence(s) médiatique(s) et consentement: analyse de l’imaginaire médiatique dans trois romans d’Elise Turcotte”

Justine Muller (Université catholique de Louvain): “Du geste prométhéen d’Annie Ernaux aux réponses littéraires d’Alain Gérard et de Philippe Vilain”

Anne Brancky (Vassar College): “How to turn bad press into a good text: Virginie Despentes’ King Kong

Théorie”



12:30 - 14:00 | Pause déjeuner



14:00 - 15:30 | De la médiatisation à la revendication



Présidence: Naïma Hachad, American University

Aline Marchand (Université Sorbonne Nouvelle): “Neutraliser ou dérouter les stéréotypes médiatiques: Réflexions sur l’ethos inclusif de Marie NDiaye”

Jennifer Carr (University of Alabama): “Portraits of the artist: the paratextual strategies of Wendy Delorme”

Clara Zgola (Harvard University): “Poétiques de la rage à l’aune des nouveaux médias: Fatima Daas, Kiyémis, Lisette Lombé”



15:30 - 16:00 | Pause café



16:00 - 17:30 | Dialogue de clôture

Martine Delvaux (Université du Québec à Montréal) en dialogue avec Mercédès Baillargeon (University of Maryland).