Information publiée le 30 juin 2020 par Université de Lausanne (source : Roger Little

Renée Lacascade et André Pérye,

L'Île qui meurt,

L'Harmattan, collection "Autrement Mêmes", 2020.

EAN13 : 9782343203751.

La mulâtresse Renée Lacascade et son mari André Pérye capent un portrait désabusé de la société guadeloupéenne des années 1920. Les loyautés politique et familiale déchirent les personnages. La confrontaton tourne au drame et révèle la mentalité des Antillais de l'époque, permettant de la sorte de mesurer son évolution depuis.

Lire un extrait…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…