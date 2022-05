Préface de Mohamed Mbougar Sarr

À Bordeaux, dans les années 1920, Jean Veneuse embarque sur un paquebot à destination du Tchad où l'attend un poste d'administrateur colonial. C'est le coeur lourd qu'il parcourt l'Afrique, hanté par le souvenir de celle qui l'aime et qu'il fuit. Parce qu'elle est Blanche et qu'il est Noir.

Inlassablement assigné à sa couleur de peau, rongé par le racisme, Jean s'autodétruit en brisant sa carrière, sa vie, son amour. Car pour aimer, il faudrait qu'il puisse s'aimer un peu. Y parviendra-t-il ?

Roman le plus intime de René Maran, Un homme pareil aux autres part d'un angle mort de la pensée : celui du racisme introjecté. Quand la haine de l'autre vire à la haine de soi. Mêlant entre deux continents aventures et introspection, nous confrontant aux ravages de la colonisation et aux cécités du coeur, René Maran provoque des ondes de choc ouvrant des voies vers l'émancipation.

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"René Maran après Batouala", par Catriona Seth (en ligne le 31 mai 2022)

Longtemps René Maran (1887-1960) est resté dans les mémoires comme le premier écrivain noir à avoir décroché en 1921 le Goncourt – pour Batouala, réédité à l’occasion du centenaire du prix avec une préface d’Amin Maalouf (chez Albin Michel). Un homme pareil aux autres, publié pour la première fois en 1947, reparaît, avec une préface de Mohamed Mbougar Sarr, couronné un siècle après Maran par les académiciens Goncourt pour La plus secrète mémoire des hommes.