René Maran,

Bêtes de la brousse,

SCITEP éditions, 2021.

EAN13 : 9791093143491.

Parution juillet 2021 — Prix : 17€

René Maran est l’auteur de Batouala, véritable roman nègre, le « premier Goncourt noir », dont le cente­naire est célébré en cette année 2021.

Né de parents guyanais le 5 novembre 1887, en Martinique, il fait sa scolarité à Bordeaux avant de rejoindre son père en Afrique dans la fonction coloniale. Il y découvre les faits et méfaits de la colonisation et se nourrit d’une expérience dont ses écrits sont imprégnés. Les quatre contes réunis dans Bêtes de la brousse en font partie.

René Maran choisit d’y mettre en scène des animaux. En fin observateur, il dé­crit avec précision à la fois leur nature et leurs comportements. L’homme aussi est présent, sous-entendu comme chez La Fontaine, sous la forme de deux entités : ses collègues administrateurs « blancs de peau » et leurs administrés, « noirs de peau ». Il épingle les uns tout autant que les autres, mais selon ses propres mots : « Il y a dans ces contes beaucoup d’action et de variété mais aus­si de la poésie, des détails émouvants ou réalistes qui retiennent toujours l’attention et procurent au lecteur un véritable plaisir ». Qu’il en soit ainsi !

Pour lui avoir consacré plusieurs études, Roger Little, ancien titulaire de la chaire de français à Trinity College Dublin, est certainement celui qui en sait le plus sur René Maran. À l’occasion de cette nouvelle édition de Bêtes de la brousse, il éclaire d’un jour nouveau la recherche linguistique, stylistique et artistique qui sous-tend et caractérise toute l’œuvre de son auteur.