Psychanalyste de renom, René Major est l’auteur d’une remarquable œuvre de pensée qui a ouvert, notamment grâce aux Cahiers Confrontation, un espace de dialogue entre la psychanalyse, la philosophie et la littérature, en élargissant ces échanges aux discours des sciences humaines. Selon le vœu formulé lors de la création en 2003 de l’Institut des hautes études en psychanalyse qu’il a présidé jusqu’en 2017, ses travaux ont relancé l’étude de la psychanalyse dans toutes ses composantes : cliniques, théoriques, éthiques.

Lecteur éclairé des œuvres de Freud, Lacan et Derrida, René Major se distingue par la portée politique de sa réflexion qui analyse les symptômes individuels et sociaux, les nouvelles formes de violence et de cruauté dans la société. Accordant une attention particulière à la pulsion de pouvoir, sa réflexion s’est incarnée dans des engagements concrets, qu’il s’agisse de la politique de la psychanalyse face à la dictature et la torture au Brésil, de la guerre au Moyen-Orient, des maux de de l’économie néolibérale ou de l’organisation des États généraux de la psychanalyse en 2000.

Cet ouvrage réunit pour la première fois autour de cette œuvre unique psychanalystes, philosophes, historiens et critiques littéraires, qui entendent saluer le travail et l’enseignement de René Major, mais surtout penser avec lui cette « psychanalyse à venir » telle qu’il la rêve et l’imagine.

Avec les contributions de :

Isabelle Alfandary • Alan Bass • Philippe Beck • Geoffrey Bennington • Sergio Benvenuto • Anne Bourgain • Danielle Cohen-Levinas • Jacques Derrida • Jean-Luc Evard • Stéphane Habib • Elias Jabre • Henri-Pierre Jeudy • Per Magnus Johansson • Georges Leroux • Claude Lévesque • Michel Lisse • René Major • Catherine Malabou • Pierre Marie • Ginette Michaud • Michael Naas • Manuel Pérez Rodrigo • Michel Plon • Warren Poland • Jean-Michel Rabaté • Henri Rey-Flaud • Chantal Talagrand • Sophie Wahnich • Daniel Wilhem

Table des matières

Avant-propos 5

Danielle Cohen-Levinas et Ginette Michaud

Partie I. Ouvertures

N’oublions pas… 43

Geoffrey Bennington

N’oublions pas la psychanalyse 45

Jacques Derrida

Lettre de Jacques Derrida à René Major, 7 juillet 1990 54

Hommage au nom propre de René Major 59

Geoffrey Bennington

« Si quelque chose n’est pas arrivé à la psychanalyse… » Parler à René Major 75

Sergio Benvenuto

Partie II. Paroles données

René Major et les questionnements d’aujourd’hui 89

Per Magnus Johansson

René Major : un homme politique 95

Michel Plon

Grâce à René 105

Warren Poland

« La psychanalyse toujours à venir » 113

Pierre Marie

C’est lui 129

Catherine Malabou

René Major, l’homme tranquille 137

Philippe Beck

Louvain-la-Neuve, 28 juillet 1995 139

Manuel Pérez Rodrigo

Partie III. Psychanalyse et politique : « L’Inconscient est politique »

Freud politique. Un dialogue posthume entre Lou Andreas-Salomé et Sigmund Freud 147

Chantal Talagrand et René Major

Vigilance de l’inconscient. Un entretien avec René Major et Chantal Talagrand 169

Politique et psychanalyse. Entretien de Claude Lévesque et René Major 177

Souveraineté et désir. Entretien de Jean-Luc Evard et René Major 193

Un nouveau spectre hante les États-nations. Les fantômes parlent 199

René Major

Partie IV. Avancées de Major, ou le pas gagné de la psychanalyse

René Major : entre psychanalyse et déconstruction 217

Isabelle Alfandary

René Major, entre résistance et désistance 229

Anne Bourgain

Ni retour à Ithaque ni terre promise : où se tient la psychanalyse ? 243

Danielle Cohen-Levinas

Legs de Freud(-Derrida-Major) : la pulsion de pouvoir et l’à venir de la psychanalyse 253

Elias Jabre

Depuis 265

Stéphane Habib

Double Major 285

Michael Naas

Partie V. Penser la cruauté originaire et la pulsion de pouvoir

L’impossible au-delà du génocide 303

Alan Bass

Avec René Major, vers une autre cruauté 319

Jean-Michel Rabaté

Au cœur de l’économie : Platon et Freud sur la pléonexie 335

Georges Leroux

Au cœur de l’économie, les « affections » (Saint-Just). Tentative d’un dialogue transhistorique 347

Sophie Wahnich

Partie VI. Affranchissements – la psychanalyse et ses autres

L’écriture de la cruauté : Émile Verhaeren et Stefan Zweig 363

Michel Lisse

« Si quelque chose nous arrive… » De quelques chiasmes autour de la fiction-vérité selon René Major 383

Ginette Michaud

Lettre de René Major à Ginette Michaud, 25 mars 1989 399

Pour une poétique de la réticence : le « Bartleby » de Herman Melville 403

Henri Rey-Flaud

Réflexions autour de L’homme sans particularités 417

Henri-Pierre Jeudy

Le paradoxe de l’aumône 425

Daniel Wilhem

L’aisthétique de Freud 439

René Major

***

Bibliographie 451

Établie par Ginette Michaud

Chronologie 479

Liste des documents et images reproduits 495

Notes biographiques sur les auteur·es 497