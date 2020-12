René Maizeroy

Deux amies. Les Parisiennes

édition de Clara Sadoun-Édouard

Paris, Classiques Garnier, coll. Sodome et Gomorrhe, 2020

EAN : 9782406101161 — 262 p. — 29,00 €

Cette édition de Deux Amies de René Maizeroy (1885) sort ce texte des enfers des bibliothèques et montre combien ce roman à scandale s'inscrit entre naturalisme dévoyé et sensationnalisme, entre nosographie et érotisme dans l’histoire des représentations du saphisme à la fin du XIXe siècle.

