En ligne

Rencontres internationales de théâtre-éducation.

Le partenariat entre professionnels du théâtre et de l’enseignement :

histoire, processus et enjeux contemporains

Depuis plus de 30 ans, l'ANRAT (Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale) a contribué aux liens entre pratiques théâtrales et enseignement par le biais du parte-nariat, en collaboration avec les deux Ministères de l’Éducation nationale et de la Culture, en France et dans les territoires ultramarins. Dans le cadre de son nouveau projet, l’ANRAT a décidé de revivifier ses liens à la recherche, dont avait témoigné son implication dans le 8ème congrès mondial de théâtre éducation IDEA (International Drama and Theater Edu-cation Association) qui s’est tenu du 8 au 13 juillet 2013, à Paris. Les présentes rencontres internationales, organisées avec le soutien de l’UMR 5316 Litt&Arts de l’Université Grenoble Alpes et l’EA 1573 Scènes du Monde de l’Université Paris 8, s’inscrivent dans le prolongement d’un projet plus vaste qui a été porté conjointement par l’Université Grenoble Alpes, l’Université du Québec à Montréal, et l’ANRAT. La première étape de ce projet s’est tenue sous la forme d’un colloque international qui a eu lieu à Grenoble du 6 au 8 novembre 2019. Il a mêlé des communications universitaires et des récits d’expérience et s’est ouvert sur un état des lieux de l’enseignement du théâtre dans une dizaine de pays. Une publication des actes est en cours, en ligne (voir le site de l’ANRAT) et sous la forme de deux volumes. Le troisième volet de ce projet devait se tenir à Montréal en novembre 2020 et la mise en œuvre d’une so-lution de remplacement est à l’examen.

Nous souhaitons poursuivre cette réflexion sur l’enseignement du théâtre dans les différents contextes de l’éducation en abordant une problématique centrale, celle du parte-nariat entre les professionnels du théâtre et de l’enseignement.

À partir d’une mise au point historique de cette pratique constitutive en France des projets d’EAC, nous essayerons d’en analyser les mo-dèles afin de les mettre à l’épreuve de l’actuali-té, forcement affectée par la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. En quoi la nature du théâtre enseigné, y com-pris dans la formation des professionnels de l’école et dans celle des professionnels de la scène, peut-elle interagir avec les esthétiques théâtrales professionnelles, et l’inverse ? Quels rapports à l’historicisation et à l’histoire de l’es-thétique théâtrale ? Quels liens partenariaux et en particulier en matière de médiation ces questions peuvent-elles induire ? Quelles ac-tions mettre en place ? Pour ce faire nous avons convié lors de ces deux journées de rencontres internationales à la fois des chercheurs en divers disciplines (théâtre, lettres, philosophie, sciences de l’éducation), des professionnels du spectacle vivant (directeurs de théâtres, metteurs en scène, comédiens, auteurs, RP) et de l’éducation pu-blique (enseignantes, recteurs, responsables des délégations académiques), ainsi que des dirigeants de structures associatives. Ces journées, proposant à la fois des temps de réflexion et des récits d’expériences seront complétées à l’automne 2021 par d’autres rencontres centrées sur des temps d’atelier de mise en voix, de dramaturgie active et d’écriture théâtrale.

Rencontres organisées par : Marie BERNANOCE, Giulia FILACANAPA et Philippe GUYARD

En appui sur l’ANRAT, Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale, Montreuil : http://www.anrat.net

Avec le soutien de l’Université Grenoble Alpes (Litt&Arts UMR 5316) et de l’Université Paris 8 (EA 1573 Scènes du monde)

En partenariat avec l’Université du Québec à Montréal (GRET, Groupe de Recherche sur l’Enseignement du Théâtre)

Information et inscription :

Au vu de la situation sanitaire actuelle et afinde permettre la participation du plus grand nombre, les séances seront joignables par Zoom.

Afin de recevoir le lien de la rencontre, merci de vous enregistrer avant le 12 avril, en suivant ce lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI5Kk4zR_4SqsWxII45wIxVnKgmfO_jDwY924tWVhHFpNRZQ/viewform

Contacts :

marie.bernanoce@univ-grenoble-alpes.fr ; giulia.filacanapa02@univ-paris8.fr ; philippe.guyard@anrat.net

*

PROGRAMME

MERCREDI 14 avril 2021

13h45 : Accueil des participants

14h : Paroles d’ouverture

Patrick Laudet (Inspecteur Général Lettres-Théâtre),Patrick Zuzalla (Inspecteur de la création – DGCA), Emmanuel Demarcy-Mota (Directeur du Théâtre de la Ville, Président de l’ANRAT- sous réserve), Marie Bernanoce (Pro-fesseur émérite Université Grenoble Alpes, Litt&Arts UMR 5316, Vice-présidente de l’ANRAT), Giulia Filacanapa (AT ER Université Paris 8, Chercheuse associée EA1573 ELLIADD).

14h20 : Session 1 « Le partenariat au cœur de l’EAC : histoire et modèles »

Modératrice : Marie Bernanoce

- Jean-Claude Lallias (Conseiller théâtre, CANOPE) : L’ histoire du partenariat en France.

- Emmanuel Ethis (Recteur de la région académique Bre-tagne, Vice-président du HCEAC) : L’EAC en partenariat.

- Philippe Guyard (Directeur de l’ANRAT) : Enquête sur laplace du théâtre au lycée sous l’angle du partenariat.

15h40 : Pause

15h50 : Session 2 « Des projets en partage à échelle internationale »

Modératrice : Marie Bernanoce

- Giulia Filacanapa (ATER Université Paris 8, Chercheuseassociée EA1573 et ELLIADD) : L’Europe au collège : Play !Mobile un projet Europe Créative dans l’Oise.

- Ismini Vlavianou (Professeure agrégée Lettres-Théâtre) : La scène comme lieu d’enseignement : Œdipe par-delà lesfrontières.

- Annick Terral (enseignante en art dramatique Québec), Anne Courel (metteure en scène, Cie Ariadne) et JulieAminthe (auteure) : Un processus de création novateurentre la France et le Québec.

17h00 : Table ronde « L’EAC en temps de Covid »

Modérateur : Philippe Guyard

- Frédérique Bertineau (Directrice du Théâtre Le Canal,Redon)

- Manuel Brossé (Chef de la mission EAC – sous réserve)

- Marianne Calvayrac (DAAC de l’Académie de Versailles)

- Julien Dallière (Comédien, Cie La marge heureuse)

- Sophie Garnier (Responsable des publics, Théâtre Natio-nal de la Colline, Paris)

- Marine Jubin (Responsable du service éducatif, Comé-die-Française)

- Frédéric Richaud (co-directeur du Centre Dramatique desVillages du Haut-Vaucluse)

18h30 : Fin des travaux

JEUDI 15 avril 2021

13h45 : Accueil des participants

14h : Session 3 « Le partenariat une affaire de porosité »

Modérateur : Philippe Guyard

- Jean-Pierre Ryngaert (Professeur émérite Université Pa-ris 3) : Comment (re)penser les pratiques de «l’entre-deux»à la lumière de l’expérience de la Mousson ?

- Marie Bernanoce (Professeur émérite Université Gre-noble Alpes, Vice-présidente de l’ANRAT) : De la nécessitéd’une historicisation des questions d’esthétique théâtrale,ou comment penser des modélisations croisées entreécole et théâtre.

- Sandrine Le Pors (MCF HDR Université d’Artois) : Lethéâtre « sous l’œil de l’enfant» au prisme de l’esthétiquethéâtrale : questions posées à l’enseignement du théâtre.

15h20 : Pause

15h30 : Session 4 « Quels apports du partenariat pour les artistes pédagogues ?» Modérateur : Jean-Claude Lallias

- Katharina Stalder (Vice-présidente de l’ANPAD) : Les professeurs de conservatoires face au partenariat (CHATet S2TMD).

- Bernard Grosjean (Professeur associé Université Paris3, metteur en scène, Cie Entrées de Jeu) : La licenceprofessionnelle d’encadrement d’atelier de Paris 3 : un lieude formation conjointe Artistes-Enseignants sur la manièrede mener en partenariat des pratiques de théâtre-éducation : intervenir, ça s’apprend ?

- Chantale Lepage (Professeur UQAM, GRET), CaroleMarceau (Professeur UQAM, GRET), accompagnéesde Aurélie Sporeen, enseignante au primaire, et SophieCôté, enseignante au secondaire, toutes deux chargéesde cours à l’UQAM : L’artiste pédagogue au Québec, sonstatut, sa posture et ses obligations professionnelles.

16h50 : Table ronde autour de « L’émancipation par le théâtre à l’école »

Modératrice : Giulia Filacanapa

- Hortense Archambault (Directrice de la Scène NationaleMC93, Bobigny)

- Robin Renucci (Directeur Tréteaux de France, Présidentde l’ACDN)

- Alain Kerlan (Professeur Université Lumière Lyon 2)

- Gabriele Vacis (Directeur de l’Istituto di patriche teatraliper la cura della persona et de l’École pour comédiens duTeatro Stabile de Turin)

Regard des grands témoins Jean-Pierre Ryngaert et Denise Aron-Schröpfer

Conclusion par les organisateurs

18h30 : Fin des travaux

Lien du programme en ligne : https://res.cloudinary.com/anrat/image/upload/v1616683468/Rencontres_internationales_-_dktlzt.pdf