Adresse : Université de Lausanne

Deux rencontres avec Stephen Hinds (Professor of Classics, University of Washington)



co-organisées par Vanessa Glauser (CIEL) et Olivier Thévenaz (ASA & CIEL), le Centre interdisciplinaire d’étude des littératures (CIEL) et l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité (ASA).



Spécialiste de littérature latine et de tradition classique et auteur, entre autres, d'Allusion and Intertext: Dynamics of Appropriation in Roman Poetry (1998), Stephen Hinds donnera une conférence intitulée « Latin Poetry across Languages: Micro-Negotiating Classical Tradition, with Du Bellay and Milton », mardi 17 mai 2022, 16h15-18h, dans la salle 4173 de l’Anthropole.

Stephen Hinds prendra part à un workshop « Renaissance Poetry: An Interdisciplinary Workshop », avec la participation d’Amelia Juri (UNIL, italien), Grace Funsten (University of Washington, American Academy in Rome) et Ezra Benisty (UNIL, anglais), mercredi 18 mai 2022, 9h-12h, dans la salle 106 du Château de Dorigny.