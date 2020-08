Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature

Rencontre littéraire avec Marie Nimier Le Palais des Orties

Née à Paris en 1957, Marie Nimier a fait ses débuts au théâtre avant de publier plus d’une dizaine de romans aux éditions Gallimard, tous traduits en plusieurs langues. Certains ont été couronnés par des prix, dont notamment, Sirène, récompensé par le Prix de l’Académie française et de la Société des gens de lettres (1985), Domino, par le Prix Printemps du roman (1999), et plus récemment, La Reine du Silence, par le Prix Médicis (2004).

Depuis, Marie Nimier a publié Vous dansez ?, un recueil de textes écrits pour la danse, chorégraphiés par Dominique Boivin sous le titre A quoi tu penses ? Elle s’est également fait connaître pour ses fictions radiophoniques pour France Culture ainsi que pour ses chansons écrites pour Jean Guidoni, Clarika, Juliette Gréco, Eddy Mitchell, Art Mengo et Enzo Enzo.



« Une jeune fille se tient au milieu du chemin. Blouson et short en jean, sans ourlet le short, un peu court pour la saison, découvrant des jambes nues que le chien flaire avec insistance. Sa voix est grave, légèrement poudrée. – Je cherche, dit-elle, le Palais des Orties. »



Le Palais des Orties, le nouveau roman de Marie Nimier, nous entraîne quelque part en France, dans une campagne modeste. Au fond d’une vallée, à quelques kilomètres d’un village, des hangars recouverts de tôles mangées par la rouille, une ferme où tout serait à reconstruire. Autour, des champs d’orties. Nora et Simon vivent là avec leurs deux enfants. Ce n’est au départ ni un choix ni un rêve. Ils gagnent leur vie avec l’ortie, une plante que tout le monde peut arracher. L’ambiance est gaie, plutôt. On se serre les coudes. On est loin du bon vieux temps, avec sa trayeuse, ses odeurs de corne roussie et son hachoir à manivelle. Loin des exploitations à grande échelle, loin de l’agriculture bio et raisonnée. C’est la débrouille. Et puis, un jour, arrive Frederica une jeune fille avec son sac à dos qui vient faire du woofing : contre le gîte et le couvert, elle offre ses bras. L’arrivée de Frederica va bouleverser tout l’équilibre familial de la maisonnée.

Marie Nimier décrit avec précision et sensibilité l’ambiguïté des sentiments, la volonté d’émancipation de Nora et son désir farouche de liberté. Le Palais des Orties est un roman d’amour sur la puissance des sentiments, le récit d’une passion brûlante.

Rencontre en français, modérée par Sylvie Tanette, écrivaine et critique littéraire à la RTS et aux Inrocks

