Distanciel

Le laboratoire POLEN de l'Université d'Orléans (sous la direction d'A. Déruelle) reçoit, dans le cadre de son séminaire mensuel "Actualité de la recherche", Nelly Wolf, professeure émérite à l'Université de Lille.

Séance tenue en distanciel, ouverte à toutes et à tous, 18h-19h30.

Inscriptions nécessaires auprès de Laélia Véron: Laelia.Veron@univ-orleans.fr

Nelly Wolf parlera des liens qu'on peut établir entre littérature, styles littéraires, politique et société. Elle développera plus particulièrement les modalités et les enjeux des représentations du peuple et des langages du peuple dans la littérature.

Bibliographie:

Le peuple dans le roman français de Zola à Céline (PUF, 1990), Le roman de la démocratie (PUV, 2003), Proses du monde: les enjeux sociaux des styles littéraires (Presses universitaires du Septentrion, 2014), Le Peuple à l'écrit. De Flaubert à Virginie Despentes (PUV, 2019) et la co-direction avec R. Matthieu de Ce que Mai 68 a fait à la littérature (Presses Universitaire du septentrion, 2021)