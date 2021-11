Renaissance : Nouvelles Voies

Séminaire Virtuel Interdisciplinaire



La FISIER a le plaisir de vous inviter à la troisième séance du Séminaire Virtuel Interdisciplinaire Renaissance : Nouvelles Voies | Renaissance: New Ways.



"Continuités historiques" | "Historical continuities"

le samedi 11 décembre

à 9h-12h (NY) / 14h-17h (Londres) / 15h-18h (Paris) / 22h-01h (Tokyo) / 23h-02h (Sydney)

at 9am-12pm (NY) / 2-5pm (London) / 3-6pm (Paris) / 10pm-1am (Tokyo) / 11pm-2am (Sydney)



Daniel KAPUST (University of Wisconsin-Madison)

Republican, Democrat, Imperialist: Three Political Theory Encounters with Machiavelli



Estelle DOUDET (Universités de Lausanne et Grenoble Alpes, IUF)

Le moyen français, temps du medium ? Repenser les temporalités, les objets et les média de l’histoire des lettres et des arts

Lire les résumés des deux interventions…



Répondant(e)s | Respondents

Michelle CLARKE (Dartmouth College)

Thierry AMALOU (Université d'Artois)

François CORNILLIAT (Rutgers University)



La séance est co-organisée par :

Association V.-L. Saulnier ; Atelier XVIe siècle, Sorbonne Université ;

Center for Early Modern Studies, University of Wisconsin-Madison ; Renaissances (CSLF), Nanterre.



Visitez la page du séminaire où vous trouvez également l'affiche de la séance.



Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse fisier.info@gmail.com