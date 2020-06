Réforme, Humanisme, Renaissance, n° 90,

"Claude Longeon, l'humanisme forézien et la Renaissance européenne"

Droz, 2020.

Sommaire

Élise Rajchenbach, Introduction

Évelyne Berriot-Salvadore, Les nouvelles provinces du chercheur

Géraldine Cazals, Longeon, Papon et les juristes

Hélène Cazes, Anatomie d’un paradoxe : « Pour les femmes », selon Charles Estienne (1553)

Catherine Magnien-Simonin, La Bibliothèque « latine » d’Antoine Du Verdier

Raphaële Mouren, Claude Longeon, les archives et les livres, entre recherche et valorisation

Mathieu Ferrand, Dame Raison et les Théologastres : de la littérature polémique au théâtre

Sophie Astier, De 1540 à 1543 : Étienne Dolet et l’amplification des Gestes. Essai de mise au point

Richard Cooper, Claude d’Urfé (101-1558), ambassadeur, mécène, bibliophile et gentilhomme forézien

COMPTES RENDUS

Histoire des traductions en langue française. XVe et XVIe siècles (1470-1610), dir. V. Duché, Ecrire la Bible en français au Moyen Age et à la Renaissance, dir. V. Ferrer et J. R. Valette, Patrick Morantin, Lire Homère à la Renaissance, Philologie humaniste et tradition grecque, Formes du savoir médical à la Renaissance, dir. Violaine Giacomotto-Charra et Jacqueline Vons, Anatomie d’une anatomie. Nouvelles recherches sur les blasons anatomiques du corps féminin, dir. J. Goeury et T. Hunkeler, Axelle Chassagnette, Savoir géographique et cartographie dans l'espace germanique protestant (1520-1620), Langues imaginaires et imaginaires de la langue, dir. O. Pot

