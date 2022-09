À l’instar de Mohamed Toihiri, Nassur Attoumani est l’une des grandes voix de la littérature francophone de l’archipel des Comores. Né à Moroni en 1954 avant de rejoindre Mayotte où est enracinée sa famille, il se fait d’abord connaître en qualité de musicien et d’artiste de stand-up. Sa première publication, La Fille du polygame, entérine en 1992 le succès populaire d’une comédie de moeurs montée dès 1989 aux quatre coins de Mayotte. Depuis, Attoumani a publié plus d’une vingtaine de livres (comédies, romans, poèmes, nouvelles, fables, contes, BD…). De 1992 à 2022, il a ainsi visé différents publics et pratiqué maints genres littéraires. La nécessité d’une synthèse sur cet écrivain, jamais réalisée jusqu’ici, s’avère donc utile. D’où cet essai qui vise à mettre en contexte (archipélique et indianocéanique) et en perspective (intertextuelle et réticulaire) trente années de création.

Ce parcours de lecture, assorti d'une interview de l'auteur, est l’occasion de (re)découvrir derrière le mtsesedza (le « bouffon » désireux de provoquer et d’amuser) le fundi (le « maître » soucieux de débattre et d’éduquer).

Sommaire :

1 - Repères biobibliographiques

2 - Lectures critiques des œuvres publiées de 1992 à 2022

3 - Prolongements pédagogiques et heuristiques

Linda Rasoamanana est maître de conférences au Centre Universitaire de Mayotte et membre du laboratoire CÉRÉDI (EA 3229, Rouen). Ses recherches portent sur les littératures d’expression française des XXe-XXIe siècles dont elle étudie les imaginaires des lieux et les représentations des identités. Elle travaille sur des auteurs français nés en Algérie (Camus, Roblès…) comme sur des auteurs francophones de la région indianocéanique (Attoumani, Jaomanoro…).