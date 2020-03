Raphaël Baroni et Claus Gunti (dir.)

Introduction à l'étude des cultures numériques. La transition numérique des médias

Armand Colin, collection "Hors collection", 2020.

EAN13 : 9782200627980.

Notre culture est entrée il y a près de 50 ans dans l’ère numérique. Transformant ses techniques de production, ses canaux de diffusion et ses modes de consommation, cette évolution a notamment redécoupé les frontières traditionnelles des arts et des médias. Premier ouvrage en français offrant un aussi vaste panorama de la mutation des productions artistiques depuis l’arrivée des technologies numériques, cette introduction à l’étude des cultures numériques est une synthèse qui vise non seulement à retracer l’évolution spécifique de différents médias (littérature, théâtre, bande dessinée, photographie, cinéma, télévision et jeux vidéo), mais aussi à envisager le phénomène de la convergence médiatique. Il s’agit enfin d’offrir un aperçu des principaux paradigmes (transfictionnalité, remédiatisation, interactivité, immersion, effets spéciaux, etc.) liés à l’essor des cultures numériques et de leur impact sur les formes narratives et fictionnelles, l’enseignement et la critique. Chaque chapitre est une porte d’entrée sur une problématique historique ou théorique très générale, tout en permettant un approfondissement ultérieur par le renvoi à une riche bibliographie.

Table des matières

1. La transition numérique des médias. Littérature. Théâtre. Bande dessinée. Photographie. Cinéma. Télévision. Jeu vidéo.

2. Des médias au transmédia. Henry Jenkins et la culture de la convergence. Confessions d’un Aca/Fan. Dix thèses sur la narration transmédiatique. Quelques réflexions supplémentaires sur le transmédia. Hiérarchies et intrigues des récits transmédiatiques.

3. Nouveaux médias, nouveaux paradigmes. Transfictionnalité. La remédiatisation : formes, contextes, enjeux. Poursuivre le rêve d’un récit interactif et immersif. Corps et mondes de synthèse au cinéma. Vers une nouvelle économie numérique de la critique. Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images. Bibliographie.

Ouvrage collectif sous la direction de Raphaël Baroni & Claus Gunti, réunissant 15 autres auteurs, enseignants et/ou chercheurs en histoire et esthétique du cinéma, littérature, médias, journalisme et communication, sémiologie… :

Jan BAETENS (Université de Leuven, Belgique), Julien BAUDRY (Université Paris Diderot, France), Alain BOILAT (Université de Lausanne, Suisse), Simon BROUSSEAU (Université du Québec, Canada), Danielle CHAPERON (Université de Lausanne, Suisse), Yves CITTON (Université Paris 8, France), Samuel ESTIER (Université de Lausanne, Suisse), Bertrand GERVAIS (Canada), Henry JENKINS (Université de Californie du Sud, USA), François JOST (Sorbonne Nouvelle, Paris), Selim KRICHANE (Université de Lausanne, Suisse), Philippe MARION (Université catholique de Louvain, Belgique), Izabella PLUTA (Ecole de théâtre Les Teintureries et Université de Lausanne, Suisse), Marie-Laure RYAN (Université du Colorado, USA), Richard SAINT-GELAIS (Université de Laval, Québec).

Lire des extraits :

Avant-propos

Introduction

I - LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES MÉDIAS

1 - Littérature (B. Gervais & S. Brousseau)

1. Enjeux de la littérature numérique : de la fin du livre à sa remédiatisation écranique

2. Déplacement du sujet-créateur : esthétique du flux et générateurs de texte

3. Les blogs littéraires et le post-Internet

4. Conclusion : les pratiques illittéraires