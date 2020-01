Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète et autres lettres

Edition : Claude Porcell

Traduction (Allemand) : Claude Porcell

GF Flammarion, 2020

*

176 p.

4,50 €

EAN : 9782081506084

*

DESCRIPTION :

En 1903, Rainer Maria Rilke entame une correspondance avec un jeune homme de vingt ans, Franz Kappus, élève d’un établissement militaire, qui lui a envoyé ses premiers essais poétiques. Plusieurs lettres suivent, que Kappus publie en 1929, trois ans après la mort de Rilke.



Ces textes sont immédiatement devenus célèbres et comptent parmi les plus beaux de Rilke ; au fil du temps et des échanges, ils composent une superbe méditation sur la solitude, l’amour, la création, l’accomplissement de l’être.



D’autres lettres viennent compléter ce recueil, adressées à l’amante du poète, Lou Andreas-Salomé, à son ami, Friedrich Westhoff, et à sa femme, Clara Rilke. Elles continuent de parler « de la vie et de la mort, et de ceci que l’une et l’autre sont grandes et magnifiques ».

