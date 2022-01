Prochaine séance du séminaire "Formes et idées de la Renaissance aux Lumières":

Raconter à la première personne à l'âge classique: le travail de la mémoire

Date: vendredi 11 février 2022, 14h-16h30

Lieu: Université Sorbonne Nouvelle, Maison de la recherche (4, rue des Irlandais, Paris Ve), salle du Conseil

Le séminaire peut également être suivi en ligne: veuillez contacter les organisateurs pour recevoir le lien de connection.

Intervenants:

Jean-Charles Vegliante (Université Sorbonne Nouvelle): «L’écriture testimoniale de Dante, ‘la mente che non erra’»



Christophe Martin (Sorbonne Université): «Mémoire spectrale et hantologie dans Julie ou La Nouvelle Héloïse»

Description



La composante dix-huitièmiste de l’équipe EA174 « Formes et idées de la Renaissance aux Lumières » à l’Université Sorbonne Nouvelle organise depuis 2019 un séminaire régulier sur l’usage de la première personne dans le récit et sur ses transformations aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Fidèle à une tradition initiée par les travaux fondateurs de René Démoris, ce séminaire a pour but d’étendre les recherches sur la période Classicisme-Lumières à l’ensemble de la « première modernité » (avec des extensions possibles vers d'autres périodes historiques), et d’ouvrir ainsi le champ de la première personne narrative: mémoires, romans-mémoires, romans épistolaires, journal, récits de voyage, récits spirituels ou mystiques, lettres, autobiographies… On s’intéresse notamment aux relations qu’entretiennent sur tous les plans ces formes et genres majeurs de la littérature narrative à la première personne dans la période concernée.



Plus particulièrement, le séminaire a pour but d’étudier les manières dont le narrateur, réel ou fictif, donne à voir le travail de la mémoire à l’œuvre dans l’écriture. On se demandera par exemple si la description du processus mémoriel se fait de la même manière dans les écritures fictionnelles et non fictionnelles; on s’interrogera sur les rapports entre mémoire et invention, mémoire et création dans le récit à la première personne de la première modernité; on examinera les moments où le passé, dans une logique de remémoration, « remonte » dans le présent de l’écriture et l’affecte émotionnellement; on s’intéressera aussi aux cas où le processus mémoriel est travaillé de l’intérieur par des obsessions ou des traumas; on comparera différents souvenirs d’un même événement historique ou privé.



On se demandera dans quelle mesure l’évocation du travail de la mémoire participe à la construction de l’image de l’énonciateur, réel ou fictif, et contribue ou non à sa fiabilité du point de vue du lecteur. Existe-t-il des cas de « mémoire involontaire » rapportés par des narrateurs, antérieurement à la Révolution et à l’époque romantique? Quelle mise en scène des défaillances ou des fractures de la mémoire est proposée par les narrateurs réels ou fictifs? Des interventions sur de grands modèles « autobiographiques » (au sens le plus large) antérieurs (comme les Confessions de saint Augustin ou la Divine comédie) ou sur des textes étrangers (les mystiques espagnols, les romans picaresques, les Novels en forme de romans-mémoires de Defoe et ses successeurs) pourront enrichir la réflexion collective.

Programme du séminaire pour l'année 2022 :

Vendredi 8 avril 2022:



Université Sorbonne Nouvelle – Site Censier – salle Las Vergas



Mickael Ribreau (Université Sorbonne Nouvelle): "Le travail de la mémoire dans les Confessions de saint Augustin"



Pascale Thouvenin (Université de Brest): "Le travail de la mémoire dans les Mémoires de Nicolas Fontaine"





Vendredi 3 juin 2022:

Université Sorbonne Nouvelle – Maison de la Recherche – salle Mezzanine



Claude Habib (Université Sorbonne Nouvelle): "Le Je de Rousseau avant l’autobiographie"



Florence Dumora (Université de Paris): "Le trou de mémoire"





Vendredi 7 octobre 2022 :



Anne Régent-Susini (Université Sorbonne Nouvelle): "Le travail de la mémoire dans les récits de voyage"



Myriam Tsimbidy (Université Bordeaux Montaigne): "Les défaillances de la mémoire dans les Mémoires du cardinal de Retz"





Vendredi 25 novembre 2022:



Marie Parmentier (Université Sorbonne Nouvelle): "Les métaphores de la mémoire dans La Vie de Henry Brulard"



Antonia Zagamé (Université de Poitiers): "Partager les sentiments d’autrui au XVIIIe siècle: mémoire et imagination"