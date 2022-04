Pour la philosophe d'exception qu'était Rachel Bespaloff, la pensée de Léon Chestov fut une pensée d'éveil, le commencement d'une vocation et la source d'une oeuvre profondément originale. Si, contrairement à Benjamin Fondane, elle entra en désaccord avec le penseur russe, elle lui conserva néanmoins une forme de fidélité créatrice.

Cette correspondance inédite de Rachel Bespaloff avec Fondane (1898-1944) et Chestov (1866-1938) couvre une période qui s'étend de 1929 à 1939. Elle éclaire leurs oeuvres respectives et apporte des éléments décisifs sur la réception des oeuvres de Heidegger et de Kierkegaard dans le milieu de la philosophie existentielle d'avant-guerre. Elle donne aussi à entendre la voix intime de Rachel Bespaloff, ses espoirs, ses attentes, et son inflexible passion pour la vérité.

Une annexe contient des documents inédits indispensables à la compréhension des discussions philosophiques qui unissent et parfois séparent les deux disciples de Léon Chestov.

