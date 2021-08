RABINDRANATH TAGORE

Sommaire: Poésie : L'Offrande lyrique - La Corbeille de fruits - L'Esquif d'or - L'Écrin vert. Théâtre : Amal et la lettre du roi - Chitra - Les Lauriers de sang. Nouvelles et romans : La Maison et le Monde - À quatre voix - L’Éducation du perroquet - Mashi (choix) - Le Vagabond (choix). Essais : Vers l'homme universel - La Religion de l'homme - Sadhana - Essais non repris en recueils - Le Sens de l’art.

S'immerger dans l'œuvre de Rabindranath Tagore (1861-1941), c'est accepter une invitation personnalisée pour un voyage intérieur et sentir la nature exaltée d'un artiste altruiste. Pas toujours en phase ni avec son époque ni avec ses contemporains, cet intellectuel aux multiples talents (compositeur, chanteur, poète, romancier, dramaturge, acteur, essayiste, peintre), premier non-occidental à recevoir le prix Nobel de littérature (1913), était doté d'une extraordinaire clairvoyance : l'élévation des peuples ne pourra se faire qu'au travers du développement de la connaissance et de l'art et d'une éducation en osmose avec la Nature. Tourné vers l'avenir et la jeunesse, Tagore, artiste universel et pédagogue réputé, incarnait la «Grande Sentinelle» de l'Inde.

Lui, contemporain du Mahatma Gandhi et de Subhas Chandra Bose, révélation pour W. B. Yeats et André Gide, source d'inspiration pour Jawaharlal Nehru et Romain Rolland, ou compositeur de deux hymnes nationaux, de l'Inde et du Bangladesh, qui était-il vraiment ?

La présente édition propose au lecteur d'explorer l'œuvre magistrale de Tagore, en offrant à lire un choix de textes convoquant les différents talents de l'auteur (littéraire, philosophique, politique ou artistique) et en replaçant l'ensemble dans son contexte historique et culturel unique, celui d'une Inde en plein éveil indépendantiste.

"L'œuvre-monde de Tagore", par Ariane Temkine

L’immense travail éditorial accompli par le chercheur angliciste Fabien Chartier, la traductrice du bengali Saraju Gita Banerjee et les éditions Gallimard rend hommage aux Œuvres polyphoniques de Rabindranath Tagore (1861-1941) qui trouve dans cet épais volume de la collection « Quarto » un espace à son envergure. Cette édition invite à explorer les écritures de celui qui s’est essayé à « toutes les formes possibles de la création littéraire : poèmes, chants, nouvelles, romans, pièces de théâtre, essais, correspondances », écrit Fabien Chartier. Elle renonce donc à la prétention de l’exhaustivité, pour une œuvre qui s’étend sur une trentaine de volumes.