Rabindranath Tagore

Nationalisme

édition de Guillaume Bridet

Paris, Classiques Garnier, coll. Littératures du monde, 2021

EAN : 9782406119258

226 p.

Prix : 29EUR.

D’abord publié en anglais en 1917, Nationalisme est traduit en français en 1924. Cet essai de Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature en 1913, reparaît intégralement pour la première fois dans une traduction corrigée et accompagnée d’une introduction et d’annexes éclairant son contexte et son intérêt pour notre temps.

Table des matières