Histoire politique de la roue

Raphaël Meltz

Librairie Vuibert

Février 2020

288 p. — ISBN : 978-2-311-10296-3

Quoi de plus simple – et de plus génial – qu’une roue ?

Il aura toutefois fallu des centaines de milliers d’années après l’invention des premiers outils pour que l’homme ait l’idée de concevoir cet objet qui allait changer sa vie…

Et pourtant les Égyptiens négligèrent la roue pour construire les grandes pyramides. Plus étonnant encore, aucune civilisation du continent américain ne l’a jamais utilisée avant le débarquement des Européens – alors qu’on a retrouvé de nombreux jouets à roulettes en Amérique centrale, preuve que la roue n’y était pas inconnue.

Et si la maîtrise de la roue, bien plus qu’une question technique, était une question politique ? Grâce à la roue s’est construit un modèle de développement dans lequel l’homme peut abolir les distances et le temps. Avec l’ajout du moteur, la fuite en avant ne s’est plus arrêtée, au risque d’emporter l’homme vers sa propre destruction.

C’est cette histoire que raconte Raphaël Meltz en nous montrant que, sans la roue, un autre monde aurait été possible.

Raphaël Meltz est écrivain et a dirigé plusieurs revues littéraires et de curiosité.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"La civilisation roulière", par Michel Porret (en ligne le 21 octobre 2020)

« Quand l’homme voulut pour son utilité donner du mouvement aux choses inertes, il n’imita point les jambes mais créa la roue », écrivait Apollinaire en 1913 (Écrits sur l’art). Étrangère aux Égyptiens bâtisseurs de pyramides et aux Aztèques exterminés par la Conquista, la roue a changé l’histoire du monde. Ajoutée au moteur thermique, elle abolit les distances, compresse le temps et accélère la fuite en avant qui emportera l’humanité mécanisée vers sa fin, comme le décrit Raphaël Metz dans son Histoire politique de la roue.