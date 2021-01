Rainer Maria Rilke, Notes sur la mélodie des choses et autres textes

Trad. de l'allemand (Autriche) par Claude David et Bernard Lortholary

Collection Folio 2 € (n° 6890), Gallimard, 2021

2 €

96 p.

ISBN : 9782072904530

DESCRIPTION

« Et nous sommes comme des fruits. Nous sommes suspendus bien haut parmi des branches étrangement entrelacées, et nous sommes livrés à bien des vents. Ce que nous possédons, c’est notre maturité, notre douceur, notre beauté. Mais la force qui les nourrit coule à travers un seul tronc, depuis une racine qui a fini par s’étendre sur des mondes entiers. Et, si nous voulons témoigner de sa puissance, chacun de nous doit vouloir l’utiliser dans le sens qui est le plus propre à sa solitude. Plus il y a de solitaires, plus solennelle, plus émouvante et plus puissante est leur communauté. »



Dans cette composition de jeunesse (1898) – ici enrichie de trois textes sur l’art de la même période –, se forment et se dessinent les plus grandes percées de la poétique de Rilke : de ce qui se nommera, dans les Élégies de Duino, « l’Ouvert » et « l’espace intérieur du monde ».

Ces textes sont extraits d’Œuvres en prose : Récits et essais

