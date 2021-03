50 couples mythiques de la littérature, de l'Odyssée à Harry Potter

Raphaël Lucchini, Benoît Meunier, Tsolag Paloyan, Jérémie Pinguet et Christine Vulliard

Paris, Ellipses, 9 mars 2021.

*

576 pages

29,50 euros

EAN13 : 9782340046375

(Également disponible en format numérique – EAN13 : 9782340057791).

*

DESCRIPTION :

D’Homère à J. K. Rowling, du VIIIe siècle avant Jésus-Christ à nos jours, les grandes histoires d’amour, des plus heureuses aux plus tragiques, des plus sombres aux plus solaires, sont légion dans toutes les littératures. Que serait Ulysse sans Pénélope, Tristan sans Iseut, Roméo sans Juliette, la Princesse de Clèves sans le duc de Nemours, Scarlett sans Rhett ? Les cinquante nuances de couples ici choisies sont destinées à illustrer la diversité des amours et de leurs manifestations : amour passionnel ou tendre, criminel ou éthéré, chaste ou charnel, consommé ou fantasmé, la palette amoureuse est vaste et colorée. Ces célèbres duos ont laissé leur empreinte dans l’histoire littéraire et certains ont même enrichi notre vocabulaire : un don juan peut faire catleya avec sa dulcinée, parachevant ainsi son éducation sentimentale. Mais gare aux liaisons dangereuses !

Que ces couples se soient aimés quelques jours, des années, toute une vie ou par-delà la mort, qu’ils se soient adorés, détestés, déchirés ou même tués, que leur amour ait été réciproque ou non, ils restent indéfectiblement liés dans notre mémoire collective. En ce sens, les personnages formant chacun des couples étudiés pourraient reprendre à leur compte les vers de Marie de France dans son Lai du Chèvrefeuille : « Ni vous sans moi, ni moi sans vous. »

Chaque couple est présenté en cinq parties, après une brève introduction : un résumé de l’œuvre ou des œuvres dont le couple est né ; une présentation de chacun des membres du couple et de leur rencontre ; une étude de la symbolique de leur amour ; un extrait caractéristique de l’œuvre concernée ; et, pour finir, quelques prolongements artistiques montrant l’ampleur de la postérité de ces couples dans tous les arts.

*

SOMMAIRE :

50 COUPLES MYTHIQUES DE LA LITTÉRATURE

Hélène et Ménélas

Andromaque et Hector

Agamemnon et Clytemnestre

Ulysse et Pénélope

Abraham et Sarah

Jason et Médée

Phèdre et Hippolyte

Orphée et Eurydice

Didon et Énée

Amour et Psyché

Guenièvre et Lancelot

Tristan et Iseut

Clorinde et Tancrède

Roméo et Juliette

Les Macbeth

Don Quichotte et Dulcinée

Astrée et Céladon

Chimène et Rodrigue

Don Juan et Elvire

Alceste et Célimène

Titus et Bérénice

La Princesse de Clèves et le duc de Nemours

Le Chevalier des Grieux et Manon Lescaut

Julie d’Étange et Saint Preux

Charlotte et Werther

La Marquise de Merteuil et le Vicomte de Valmont

Paul et Virginie

Henri Faust et Marguerite

Elisabeth Bennett et Fitzwilliam Darcy

Julien Sorel et Louise de Rênal

Esmeralda et Quasimodo

Camille et Perdican

Félix de Vandenesse et Henriette de Mortsauf

Jane Eyre et Edward Rochester

Catherine Earnshaw et Heathcliff

Charles et Emma Bovary

Thérèse Raquin et Laurent

Frédéric Moreau et Marie Arnoux

Anna Karénine et Alexis Vronski

Cyrano de Bergerac et Roxane

Charles Swann et Odette de Crécy

Albertine Simonet et le Narrateur

Lady Constance Chatterley et Oliver Mellors

Prouhèze et Rodrigue

Rhett Butler et Scarlett O’Hara

Chloé et Colin

Aragorn et Arwen

Willie et Winnie

Ariane d’Auble et Solal des Solal

Hermine Granger et Ron Weasley

Pour ne pas conclure : Elio et Oliver

Le sommaire au format PDF se trouve ici et un extrait du premier couple, là.