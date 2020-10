Robert Locqueneux, Les Commencements du monde, de Moïse à Buffon

Paris : L'Harmattan, 2020.

Présentation de l'éditeur :

En Europe, de l'Antiquité au Siècle des lumières, on pensait communément que la Genèse avait été écrite par Moïse, que celui-ci en avait eu la révélation sur le mont Sinaï, et l'on était persuadé qu'elle narrait la création du monde. On conçoit qu'un récit aussi obscur ait fait couler beaucoup d'encre. Cet ouvrage commence par les commentaires de saint Jérôme et de saint Augustin et se termine sur les propos de Buffon qui ne veut pas contrarier l'Église. En cours d'étude, nous verrons les embarras que ce texte suscite chez Descartes et chez d'autres philosophes du Grand Siècle et les libertés que prirent avec ce récit certains auteurs du Siècle des lumières, tels Voltaire et Mme du Châtelet.

Robert Locqueneux est professeur émérite à l'université de Lille. Il a fondé le Centre d'histoire des sciences et d'épistémologie de l'université de Lille I.