Le Végétarisme des LumièresL’abstinence de viande dans la France du xviiie siècle

Larue (Renan)

Classiques Garnier

Nombre de pages: 257

Année d’édition: 2019

Collection: L'Europe des Lumières, n° 62

ISBN: 978-2-406-08709-0

ISSN: 2104-6395

DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-08711-3

Date de parution: 29/05/2019



Le végétarisme est envisagé et même adopté par un grand nombre de savants et d’écrivains français du xviiie siècle. Les profondes questions que soulève ce régime dépassent largement le cadre des pratiques alimentaires et sont de nature à la fois médicales, anthropologiques, morales et religieuses.

On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage :

"Végétariens éclairés", par Sophie Audidière (en ligne le 25 décembre)

Le végétarisme est au XVIIIe siècle un problème philosophique à part entière, au croisement des réflexions sur la souffrance animale ou sur la bonne santé. C’est aussi une question polémique, sur laquelle antichristianisme et critique sociale se rejoignent.