Puck, lutin de la colline et autres récits

Rudyard Kipling

Marcel Brion (Préfacier)

Francis Lacassin (Préfacier)

Pierre Mac Orlan (Préfacier)

R. Laffont, coll. Bouquins

Date de parution : 28/05/2020

EAN : 9782221248669

1225 p.



On pouvait craindre, après les derniers écrits sur l'Inde (voir dans ce volume L'Histoire des Gadsby et Les Yeux de l'Asie), que Kipling n'avait plus rien d'original à dire. Puck, lutin de la colline et Retour de Puck montrent qu'il n'a rien perdu de l'art de surprendre et d'émerveiller... Le lutin Puck, par un soir d'été baignant la campagne anglaise, ressuscite toute l'épopée antique traversée par les Celtes, les légions romaines, les Saxons, les Normands.Une succession d'exploits, prodiges et miracles vus avec la fraîcheur des deux enfants que Puck fait voyager dans le temps.

Une fraîcheur qu'on retrouve dans les souvenirs de collège de l'auteur, Stalky et Cie, et dans les deux recueils d'histoires de bêtes : Histoires comme ça et Ce chien, ton serviteur. Mais Kipling manie aussi magistralement la douleur, l'émotion dans La Lumière qui s'éteint et dans les textes (souvenirs, poèmes, reportages, discours) qui retracent sa longue histoire d'amour avec la France. — Francis Lacassin.

Ce volume contient : Puck, lutin de la colline - Retour de Puck - La Lumière qui s'éteint - Histoires comme ça - Ce chien, ton serviteur - Sulky et Cie - L'Histoire des Gadsby - Les Yeux de l'Asie - Histoires des mers violettes - Souvenirs. Un peu de moi-mime pour mes amis connus et inconnus.