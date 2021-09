Raphaëlle Hérout

Surréalisme : résister, réinventer la langue

Otrante éditions

275 pages / septembre 2021 / isbn 979-10-97279-13-4 / 26 €

Et si la possibilité de « changer la vie » ou « transformer le monde », selon les mots d’ordre de Marx et de Rimbaud, passait d’abord et avant tout par une nouvelle façon de dire le monde ? Tel était le pari des surréalistes qui, en initiant une révolution culturelle, ont fait du langage l’arme première pour instituer un nouveau rapport au monde.



Cet ouvrage examine les différentes représentations de la langue pour saisir comment, par leurs manipulations poétiques, les surréalistes ont conféré au langage la fonction d’opérateur principal d’un bouleversement de l’ordre établi. Reconsidérée, repensée et réinventée, la langue fait reculer les limites de l’expression, vise à s’extraire de la pensée dominante, et à mettre à l’épreuve l’autonomie des individus.



À l’arrière-plan de ces représentations, c’est toute une réflexion politique qui se dessine : consacrer une pensée désinhibée, qui s’exprime par un rapport transgressif à la langue et aux normes, permet d’affirmer les bases d’une poétique émancipatrice et subversive.

Sommaire

Introduction



I. Circonstances d’un imaginaire linguistique



1. L’école de la pensée

1.1. Apprendre-désapprendre

1.2. Vers une écriture buissonnière

L’orthographe maltraitée

Singularité de l’écriture dalinienne



2. La guerre la poésie

2.1. Dire ou taire la guerre ?

L’impact des mots à l’épreuve de la guerre

La langue, un outil pour falsifier la réalité

2.2. La recherche d’un langage nouveau

Créer dans la langue : une riposte à la guerreUne poésie du « bruit et de la fureur » comme reconfiguration sensorielle

2.3. Langue et idéologie

Penser la culture au vif des tourments historiques

La question de la transmission de la culture allemande

Être poète en temps de guerre



II. Penser la langue



1. Représentations du langage

1.1. La langue à la lettre

1.2. Le mot

Les mots – mes mots

L’ancrage physique des mots

Dialectique du maître et de l’esclave

L’érosion des mots : phénomène naturel et intervention poétique

1.3. La phrase

1.4. Poétique du métalangage

1.5. L’idiome et l’organe



2. Les langues imaginaires

2.1. Inventer une langue

2.2. Langue imaginaire et aspirations universalistes



3. La linguistique au service du Surréalisme

Bréal et Darmesteter : la filiation revendiquée



III. Changer la langue : le langage comme praxis révolutionnaire



1. « La pensée se fait dans la bouche »

1.1. La pensée et sa langue

La langue détermine la pensée

Agir sur la pensée par la langue

1.2. Expérimenter une pensée autre

Penser en langue étrangère

1.3. Dépaysement dans et par la langue : la question de la traduction

Aragon et le « ton traduction »



2. « Parler surréaliste »

2.1. Essai de syntaxe surréaliste

« Manque de syntaxe » ou nouvelle syntaxe ?

Pour une syntaxe exploratrice

2.2. Parler hors-normes

Faire reculer les limites du possible de langue

L’imagination instituante : Breton et Castoriadis

Échapper aux catégories

Abolir la distinction normal - pathologique



Conclusion

Bibliographie

Index des noms cités

