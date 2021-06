Roberto Diodato

Logos esthétique

mimèsis éditions

ISBN : 9788869762611

15,00 €

160 p.

PRÉSENTATION

La disparition de l’être dans la perte de ce qui nous est cher et l’apparition de l’être dans la naissance qui s’impose sur le néant, sont les événements, indissolublement entrelacés, dans lesquels le sens se révèle. Ce sont des événements qui peuvent être saisis grâce à l’expérience esthétique, qui se manifeste comme le lieu originel de la connaissance, une connaissance préservée sous la forme du secret. Grâce à un parcours qui traverse ­Las Meninas ­de Velázquez, la théodicée de Leibniz, la pensée de Pareyson et de Urs von Balthasar, l’auteur étudie les potentialités de la connaissance du logos esthétique.

Roberto Diodato est professeur d’Esthétique à l’Université catholique du Sacré-Coeur de Milan et professeur invité d’Esthétique à la Faculté de théologie de Lugano. Il a étudié la relation entre l’esthétique et l’ontologie et la relation entre l’esthétique et les nouvelles technologies numériques. Parmi ses livresEsthétique du virtuel (2011),Spinoza,Góngora, Vermeer. L’esthétique comme science intuitive (2016), Imagine, Art and Virtuality. Towards an Aesthetics of Relations (2021).