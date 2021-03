Rachel Carson

Le sens de la merveille

José Corti

ISBN : 978-2-7143-1255-6

176 p.

19,00 €

PRÉSENTATION

Traduit de l’anglais (USA) par Bertrand Fillaudeau

Les lecteurs français connaissent avant tout Rachel Carson (1907-1964) par son livre prémonitoire Printemps silencieux (1962), le plus célèbre avec La mer autour de nous. Ce livre influença autant l’histoire du mouvement écologiste que celle du journalisme, en permettant pour la première fois à la réflexion écologique de toucher le grand public et de peser sur les décisions politiques. Il provoqua l’interdiction du DDT, pesticide particulièrement redoutable.

Cette écologiste visionnaire inventa aussi l’idée, maintenant établie, d’« équilibre naturel » en montrant que toutes les formes de vie terrestre sont reliées entre elles dans une vaste chaîne, celle de la vie, cet entrelacement étant mis à mal par un engrenage de destructions causées par l’homme (pesticides, déchets atomiques, élimination des zones « sauvages » notamment).

Ce qui confère aux livres de Carson cette grâce et cette qualité, c’est la fusion entre un esprit créatif, doué d’imagination et de perspicacité, et un esprit scientifique, passionné par les faits. Elle possède une aptitude particulière, celle de mélanger sa connaissance scientifique à sa conscience poétique et spirituelle, qui nous permet de percevoir ainsi le vrai sens du monde. Carson a toujours cherché à s’adresser aux profanes et pas seulement aux scientifiques. Pour elle la littérature est simplement l’expression de la vérité. L’une des missions de l’écrivain est de décrire le monde qui nous entoure en le rendant accessible à un homme ordinaire.

Nous proposons ici un ensemble de textes, ceux qui nous ont paru les plus représentatifs et où l’on retrouve tout ce qui fait la force de Rachel Carson, son humanité, sa vision du monde, son engagement constant, sa rigueur, et sa façon unique de poser les questions qui importent.

Pour sauver ces animaux, ces plantes, ces sites, cette planète dont l’homme est à la fois « le témoin et le bourreau », il faut inculquer aux enfants ce sens de la merveille et cet esprit d’enfance, source permanente de joie, en les mettant au contact avec le vivant. En prêtant attention au monde et aux merveilles qui nous entourent, peut-être aurons-nous moins de goût pour la destruction ?

