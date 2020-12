Le Parfum des îles Borromées de René Boylesve

éd. par Élodie Dufour, « Genèse post-éditoriale du Parfum des îles Borromées »,

Lausanne, Variance, 2020.

Le site Variance – consacré à l’édition, à la comparaison et au commentaire des œuvres éditées en plusieurs versions – a récemment accueilli un nouveau titre dans son catalogue : Le Parfum des îles Borromées de René Boylesve, publié dans ses cinq versions par Élodie Dufour.

Au tournant des XIXe et XXe siècles, le style « fin-de-siècle », taxé de chantournement et d’affectation, cède peu à peu la première place à une sobriété et à une tenue toutes classiques. C’est sous l’impulsion du critique Louis Ganderax et de cette nouvelle vogue que Boylesve réécrit son roman. Le chantier durera dix ans : entre 1898 et 1908, le roman, réduit de moitié, connaît une métamorphose très révélatrice des nouveaux engouements de la Belle Époque. (É. Dufour, Catalogue Variance).

