Œuvres complètes - Volume 1

Roberto Bolaño

Traduit de l’espagnol (Chili) par Robert Amutio et Jean-Marie Saint-Lu.

éd. de l'Olivier, février 2020

1248 p. — EAN : 9782823612936

Poèmes (dont inédits)

Amuleto (roman)

Appels téléphoniques et autres histoires (nouvelles)

Étoile distante (roman)

Depuis la parution posthume de son roman « total », 2666, Roberto Bolaño est considéré comme une figure majeure de la fiction contemporaine. La publication de ses Œuvres complètes vient confirmer le statut déjà acquis de son vivant avec, notamment, Les Détectives sauvages et La Littérature nazie en Amérique.

Tout au long de sa vie, Roberto Bolaño n’a cessé de se considérer, avant tout, comme un poète.

Ce premier tome, qui comporte un grand nombre d’inédits, montre le rôle capital joué par la poésie dans sa vie et ses écrits.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

Roberto Bolaño est né à Santiago du Chili en 1953. Il quitte son pays natal en 1973 après le coup d’état qui renverse Salvador Allende, s’installe en Espagne et commence à publier des poèmes. S’il ne délaissera jamais la poésie, il se fait connaître par ses romans et nouvelles: La Littérature nazie en Amérique, Étoile distante, Nocturne du Chili, ou encore le livre-culte Les Détectives Sauvages qui reçoit en 1998 et 1999 les prestigieux prix Heralda et Rómulo Gallegos. Roberto Bolaño a acquis avec les années un statut colossal au sein d'une littérature contemporaine qu'il a grandement influencée, comme l'atteste la publication posthume de 2666, son roman total. Roberto Bolaño est mort en juillet 2003. De nombreux textes restaient à publier: les Éditions de l'Olivier publieront ses Œuvres Complètes en 6 tomes à partir d'octobre 2019

*

On peut lire sur Diakritik.com un article sur l'œuvre de Bolaño…