Préface de : Monique Jutrin

Prise au piège de l’Histoire à l’orée de la Seconde Guerre mondiale, Rachel Bespaloff relit l’Iliade à la lumière des évènements contemporains. Scrutant la pensée grecque avant qu’elle ne devienne dialectique, elle y distingue une forme de pensée particulière, essentiellement éthique et proche de la pensée biblique. Elle la définit comme la science des moments de détresse totale où l’absence de choix dicte la décision. Mode particulier de pensée qui prévaut chaque fois que l’homme se heurte à lui-même à un tournant de son existence. Il n’en resterait pas de traces s’il n’y avait la poésie pour en témoigner.

Précédé d’une introduction de Monique Jutrin, le texte de De l’Iliade est accompagné de deux articles de la même époque, L’humanisme de Péguy et Le monde du condamné à mort de Camus ainsi que d’un inédit : Les deux Andromaques.

Rachel Bespaloff (1895-1949) est une philosophe existentielle nourrie aux sources de la pensée biblique et de la pensée grecque, tournée à la fois vers Kierkegaard, Nietzsche et Chestov.

Table des matières

Cheminer avec Rachel Bespaloff par Monique Jutrin

De l’Iliade

I. Hector

II. Thétis et Achille

III. Hélène

IV. La comédie des Dieux

V. De Troie à Moscou

VI. Le repas de Priam et d’Achille

Source antique et source biblique

Préface à De L’Iliade par Rachel Bespaloff (Brentano’s, 1943) par Jean Wahl

Les deux Andromaques

L’humanisme de Péguy

Le monde du condamné à mort

Bibliographie

