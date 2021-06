Stéréotypes et clichés. Langue, discours, société

4e édition

Ruth Amossy et Anne Herschberg Pierrot

Armand Colin, 2021

16,90 EUR

160 p.

ISBN : 9782200631727

Les notions de stéréotype, cliché, poncif, lieu commun, idée reçue, permettent d’étudier les interactions sociales, la relation des discours aux imaginaires sociaux et, plus largement, le rapport entre langage et société. Pourquoi la question des évidences partagées, des représentations collectives, des automatismes de langage se trouve-t-elle au centre des réflexions contemporaines ? Dans quelle mesure les perspectives d’analyse des sciences sociales, des études littéraires et des sciences du langage peuvent-elles se recouper ?

Après avoir établi l’histoire des notions, le présent ouvrage montre comment le phénomène de la stéréotypie a été abordé par différentes disciplines : psychologie sociale, stylistique, sociocritique et théories de la lecture, sémantique, rhétorique et analyse du discours.

Cette nouvelle édition, entièrement mise à jour, a été enrichie de nombreuses notions et analyses telles que le prédiscours ou les discours médiatiques et politiques.

Ruth Amossy, Professeur émérite à l’université de Tel-Aviv, est spécialiste de littérature française, d’analyse du discours et d’argumentation.

Anne Herschberg Pierrot est professeur émérite de littérature française à l’université Paris 8.