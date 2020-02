Quêtes littéraires n° 9, 2019

« Maître(s) et disciple(s) »

*

Table des matières :

Avant-propos

Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos

Nathalie Leclercq

Flocart et Florimont, le miroir et le prince

https://doi.org/10.31743/ql.5006

Katarzyna Dybeł

Les ermites et les reclus(es) : à propos de la figure du maître dans la Queste del Saint Graal, roman arthurien du XIIIe siècle

https://doi.org/10.31743/ql.5007

Véronique Le Ru

Penser par soi-même ou la question du maître vue par les encyclopédistes et par Kant

https://doi.org/10.31743/ql.5008

Jordan Diaz-Brosseau

L’armée, livre des hommes : passeurs de symboles et personnages liminaires dans Servitude et grandeur militaires d’Alfred de Vigny

https://doi.org/10.31743/ql.5009

Yoann Chaumeil

« L’Homme à qui je devais le plus après mon père et ma mère » : Léon Bloy disciple de Jules Barbey d’Aurevilly

https://doi.org/10.31743/ql.5010

Dominique Ancelet-Netter

Paul Bourget avant et après Le Disciple : figures du professeur et de l’élève dans Mensonges et L’Étape

https://doi.org/10.31743/ql.5011

Anna Opiela-Mrozik

Teodor de Wyzewa face à ses maîtres

https://doi.org/10.31743/ql.5012

Anna Hanotte-Zawiślak

Le maître et son disciple dans le Manuel de l’arriviste d’Henri Chateau ou comment devenir un arrivé

https://doi.org/10.31743/ql.5013

Agnieszka Kukuryk

Du disciple au maître : Victor Segalen et Paul Gauguin

https://doi.org/10.31743/ql.5014

Hamdi Hemaïdi

Théâtralisation de la transmission dans le Maître de Santiago de Montherlant

https://doi.org/10.31743/ql.5015

Anna Ledwina

La relation Beauvoir-Sartre ou le dialogue existentiel et intellectuel maître(sse)-disciple

https://doi.org/10.31743/ql.5016

Ana Maria Alves

L’empreinte de Roland Barthes sur l’univers frontalier hustonien

https://doi.org/10.31743/ql.5017

Pierre Suzanne Eyenga Onana

Démythisation dialectique et reconstruction sémantique de la dyade maître-disciple dans L’Enfant-pluie de Francis Bebey

https://doi.org/10.31743/ql.5018

Paul Kana Nguetse

Le maître dans l’œil du disciple. À propos de l’apprentissage ou de l’initiation écologique dans Les Neuf consciences du Malfini de Patrick Chamoiseau

https://doi.org/10.31743/ql.5019

Antoaneta Robova

Éric-Emmanuel Schmitt et ses maîtres de bonheur : à la croisée des voies littéraire et musicale

https://doi.org/10.31743/ql.5020

Lire en ligne :

https://czasopisma.kul.pl/ql/