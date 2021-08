Questions d’objets : état des lieux et perspectives de recherches.Théâtre grec et théâtre latin (ENS Lyon)

ENS de Lyon

Questions d’objets : État des lieux et perspectives de recherches. Théâtre grec et théâtre latin

Vendredi 17 septembre 2021,

ENS de Lyon, Site Descartes - Salle D2 034 (présentiel et distanciel par Zoom)

Cette journée de recherches organisée dans le cadre des travaux de l’axe B (UMR HiSoMA) et du nouveau Réseau sur le Théâtre Antique (REThA) sera l’occasion de dresser un bilan des études récentes portant sur les objets (2010-2021), les matières et matériaux mis en jeux dans la représentation théâtrale antique, tragique comme comique, en Grèce et à Rome.

Lors de cette dernière décennie, les approches théoriques de la matérialité au théâtre se sont en effet démultipliées (dramaturgie, « Performance studies », mais aussi approches anthropologique, politique, théories des sens et des émotions, ou encore « nouveaux matérialismes » et « posthumanisme »).

Cette journée sera l’occasion de mettre en perspective des objets théâtraux issus de divers genres (tragédie, comédie, drame satyrique) en Grèce et à Rome, et d’explorer comment ces nouvelles approches peuvent s’articuler aux outils plus traditionnels des chercheur.euse.s spécialistes de l’Antiquité (philologie, littérature, histoire et archéologie).

Inscription obligatoire :

https://framaforms.org/inscription-journee-detudes-questions-dobjets-17-septembre-2021-ens-de-lyon-1629314254

Programme :



9h30-9h45

Accueil. Présentation du Réseau sur le Théâtre Antique (REThA).



9h45-10h05

Les objets de la tragédie : de la dramaturgie aux questionnements ontologiques. État des lieux de la recherche (2010-2021)

Anne-Sophie Noel, ENS de Lyon

10h05-10h35

Le lit de feuilles d'Hector dans le Rhésos : un héroïsme des lisières entre sauvagerie et outre-monde

Caroline Plichon, Université Lyon 2

10h35-11h - Discussion

11h-11h15 - Pause

11h15-11h45

Perdre son petit lécythe et chevaucher un canthare : jeux verbaux et jeux théâtraux autour du lexique de la vaisselle dans les comédies d'Aristophane

Malika Bastin-Hammou, Université de Grenoble Alpes

11h45-12h15

Outre, coupes, cratère dans Le Cyclope d'Euripide

Pascale Brillet-Dubois, Université Lyon 2

12h15-12h40 - Discussion

PAUSE DÉJEUNER

14h15-14h45

La matérialité du déguisement dans la comédie latine

Marie-Hélène Garelli, Université Toulouse Jean Jaurès



14h45-15h15

Textes, objets, images : questions autour des masques comiques à Athènes et à Rome

Alexa Piqueux, Université Paris X et Isabelle David, Université de Montpellier Paul Valéry

15h15-16h15 - Discussion