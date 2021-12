Ouvrir l’histoire nationale au « grand large » pour appréhender la complexité de la formation de l’État-nation français depuis le XVIIIe siècle, c’est le pari des historiennes et historiens qui ont pensé et réalisé cet ouvrage. Outre que celui-ci poursuit la perspective d’une histoire moins centrée sur l’exceptionnalisme supposé de l’Hexagone, il est surtout le premier à resituer systématiquement la France dans le contexte global. Et à produire ainsi un autre récit faisant voler en éclats le grand « récit national » ; un récit ouvert aux expériences du monde comme à ses multiples zones de friction ; un récit qui, loin de dissoudre le cadre national, montre qu’on ne peut comprendre la mise en place d’un État-nation qu’en le saisissant dans ses dynamiques à la fois internes et externes.

Empruntant aux histoires transnationales, impériales et globales, cet ouvrage montre la place prépondérante de l’impérialisme « informel » français dans la globalisation ; inscrit la Révolution dans les circulations politiques des Amériques jusqu’à l’Asie, en tenant compte des effets retour ; saisit l’histoire industrielle à partir de son insertion dans les évolutions multiformes du capitalisme mondial ; intègre l’État « moderne » dans le processus d’expansion des administrations à l’échelle transcontinentale ; ou encore montre que l’art « français » doit beaucoup aux circulations internationales avec les autres pôles de référence culturels, comme l’Allemagne puis les États-Unis…

De quoi bouleverser quelques-unes de nos certitudes les plus établies sur l’histoire de France.

Lire un extrait…

Voir une vidéo de présentation…

Quentin Deluermoz est professeur d’histoire à l’université de Paris. Il a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels Commune(s), 1870-1871 (Seuil, 2020), ou, avec Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles (Seuil, 2016).

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Une histoire de la francoglobalisation", par Françoise Blum (en ligne le 3 décembre 2021).

« D’ici et d’ailleurs » : si le titre de ce volume issu d’un travail collectif mené depuis quelques années n’est pas très explicite, il s’éclaire à la lumière du sous-titre : Histoires globales de la France contemporaine. Le projet est exprimé dès l’abord : rendre sa place dans l’historiographie à la « francoglobalisation », à côté d’une « anglobalisation » qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Il s’agit donc de faire une histoire de la France dans le monde ou, pour le dire autrement, une histoire de la mondialisation vue de France.