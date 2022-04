Des régimes autoritaires de plus en plus nombreux, capables de pousser au désastre un continent entier ; dans les sociétés démocratiques, une insatisfaction grandissante à l’égard de la politique ; et, dans la plus vieille démocratie du monde, un président jadis star de la téléréalité qui encourage ses partisans à prendre le Capitole d’assaut… Que la démocratie soit en crise et que le temps est venu de la défendre, nul ne peut plus en douter. Or, il nous est d’autant plus difficile de la défendre que nous sommes incapables de la définir. Dans Liberté, égalité, incertitude, sous-titré Puissance de la démocratie (éd. Premier Parallèle), Jan-Werner Müller nous invite ici à revenir à ses fondements : la liberté, l’égalité, mais aussi l’incertitude, à savoir la nécessité de préserver le caractère imprévisible de la vie politique en permettant l’émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles idées. Car nous avons affaire à une double sécession, avance l’auteur dans ce livre illustré de nombreux exemples : sécession d’une partie des élites économiques et, en réponse, sécession de ceux pour qui les promesses démocratiques semblent démonétisées. Face à cette menace, il nous faut donner un nouveau souffle aux institutions intermédiaires – en particulier aux partis politiques et aux médias – et encourager la mobilisation citoyenne. Et faire nôtre la conviction affichée par J.W. Müller, qui est aussi un théoricien du populisme : "Rien ne nous autorise à nous montrer optimistes quant à l’avenir de la démocratie. Rien, cependant, ne nous interdit d’espérer et d’agir."