Des régimes autoritaires de plus en plus nombreux ; dans les sociétés démocratiques, une insatisfaction grandissante à l’égard de la politique ; et, dans la plus vieille démocratie du monde, un président jadis star de la téléréalité qui encourage ses partisans à prendre le Capitole d’assaut. La démocratie est en crise, cela ne fait pas de doute.

Or, il nous est d’autant plus difficile de la défendre que nous sommes incapables de la définir. Jan-Werner Müller nous invite ici à revenir à ses fondements : la liberté, l’égalité, mais aussi l’incertitude, à savoir la nécessité de préserver le caractère imprévisible de la vie politique en permettant l’émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles idées.

Nous avons affaire à une double sécession, avance l’auteur dans ce livre illustré de nombreux exemples : sécession d’une partie des élites économiques et, en réponse, sécession de ceux pour qui les promesses démocratiques semblent démonétisées. Face à cette menace, il nous faut donner un nouveau souffle aux institutions intermédiaires – en particulier aux partis politiques et aux médias – et encourager la mobilisation citoyenne.

Rien ne nous autorise à nous montrer optimistes quant à l’avenir de la démocratie. Rien, cependant, ne nous interdit d’espérer et d’agir.

Né en 1970, Jan-Werner Müller enseigne la théorie politique et l’histoire des idées à l’Université de Princeton (Etats-Unis). Il est notamment l’auteur de Difficile démocratie (Alma, 2013), reçu comme un livre de première importance et abondamment traduit. Ses recherches ont été saluées par Jürgen Habermas, de Qu'est-ce que le populisme? et de La Peur ou la Liberté. Il est considéré comme l’un des grands spécialistes internationaux du populisme.

*

« Un bel essai, à la fois inquiet et confiant, sur la démocratie dans le monde. » Le Monde des livres

« Un ouvrage majeur. » La Vie des idées

« Lucide sans être désespéré, ce nouvel essai se lit comme un vade-mecum contre la résignation et le àquoibonisme ambiant.» Usbek & Rica

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Démocratie incertaine", par Jean-Yves Potel (en ligne le 26 mars 2022)

Quand on parle du populisme, on l’oppose à la démocratie, et vice versa. L’abondante production d’essais sur ces thèmes, comme hier sur le duo totalitarisme/démocratie, signale en soi un problème. Nos démocraties sont malades. Chacun les ausculte, en tire une théorie ou bien, plus solennel, une philosophie. Peu nombreux sont ceux qui énoncent des solutions. Les remèdes sont rares. L’arrivée sur ce marché des idées d’un nouvel essai de Jan-Werner Müller est prometteuse, tant son ouvrage Qu’est-ce que le populisme ?, aujourd’hui disponible en format de poche dans la collection « Folio », l’avait imposé parmi les meilleurs analystes politiques du moment.