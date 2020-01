Publije, n° 2 :

"Littérature de jeunesse et expérience"

Sous la direction de P. Lojkine avec la collaboration de N. Prince et G. Béhotéguy

Le Mans Université, 2020.

EAN13 : 21087121.

La notion, très large et polysémique, d’expérience peut se décliner sous quatre aspects dans son rapport à la littérature de jeunesse et le livre pour enfants :

- 1/ La Lije comme espace expérimental, comme lieu d’expérimentations littéraires, lieu d’accueil de hardiesses esthétiques et formelles, création déplaçant des stéréotypes vs comme véhicule de clichés et d’actualisations faciles de textes patrimoniaux ;

- 2/ Le livre pour enfants (papier, numérique) comme support et medium d’expérimentations dans les domaines didactiques et éditoriaux (notamment à destination de publics spécifiques) ; comme support de transmission d’une expérience artistique ;

- 3/ La Lije comme « littérature de recherche » favorisant des expériences de lectures actives (travail du jeune lecteur face aux stratégies narratives, aux jeux énonciatifs, à l’écriture poétique…) ; comme activité vivante, comme vecteur d’expériences et de pratiques artistiques (théâtre, atelier d’écriture ou de lecture partagée, contage, lecture à voix haute…) ;

- 4/ La Lije comme réservoir de thèmes narratifs tels que l’aventure, la prise de risque, l’initiation, l’épreuve, la défaillance, la vulnérabilité (en rapport avec la présence de personnages juvéniles vus de l’intérieur) ; la confrontation entre l’inexpérience, la fraîcheur des premières fois vsla voix de la maturité, le regard « plein d’usage et raison » ; l’expérience fondatrice dans la construction de soi…

Sommaire :

PARTIE 1

Expériences féminines fictives dans les romans pour adolescent(e)s : stéréotypes et contre-stéréotypes

Léa Loret

PDF

Des expériences avec les mots : la littérature dans le tube à essai

Hélène Kalma

PDF

PARTIE 2

La Semaine de Suzette et le défi de l’adaptation au monde moderne

Isabelle Cécillon-Chicaud

PDF

(Ré)inventer l’album : expériences autour de l’album plurilingue

Georgette Salamé

PDF

Le livre pour la jeunesse à l’épreuve de la transformation numérique: quelles nouvelles expériences de lecture en France et en Grande-Bretagne ?

Zaïnab Komara

PDF

Créativité et littérature de jeunesse accessible : défi et enjeux

Vanessa Mourey Soriano

PDF

PARTIE 3

Philippe Corentin, des albums qui mettent les cinq sens en éveil

Carine Beruben

PDF

« L’escalier de l’expérience ». Passer par le dialogue pour prolonger l’expérience de lecture chez des élèves de 6e

Laëtitia Obert