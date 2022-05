Journée d’étude organisée par l’équipe Proust de l’ITEM (CNRS/ENS)

20 mai 2022

École normale supérieure, 45 rue d’Ulm 75005 Paris, Salle Dussane

Proust, un centenaire d’inédits

En ces temps de commémoration, il semble que le champ de l’édition proustienne ne cesse de s’élargir, et de se réinventer. Après L’Agenda 1906 (BnF Ed., 2015), les récentes années ont vu paraître de nombreux inédits, si l’on admet que sont en effet inédits non seulement des manuscrits que l’on ne connaissait pas (Le Mystérieux Correspondant et autres nouvelles inédites, éd. Luc Fraisse, De Fallois, 2019 ; Les Soixante-quinze Feuillets et autres manuscrits inédits, éd. Nathalie Mauriac Dyer, Gallimard 2021), mais aussi des manuscrits que l’on croyait connaître, mais que l’on n’avait jamais envisagé de publier sous cette forme (Cahier 7, éd. Julie André, Emanuele Arioli, Matthieu Vernet, Brepols, 2022 ; Le Temps perdu, éd. Jean-Marc Quaranta, Bouquins, 2021). Comptant mille pages de plus que celle de Pierre Clarac et Yves Sandre (1971), la nouvelle édition des Essais dans la Bibliothèque de la Pléiade (éd. Antoine Compagnon, Christophe Pradeau et Matthieu Vernet, 2022) témoigne aussi de l’extension des connaissances et du renouveau des approches, cinquante ans après celle du « premier » centenaire. Quand en aura-t-on fini avec les manuscrits inconnus ou revisités de Proust ? Et avec l’extension du fonds Proust de la Bibliothèque nationale de France ?

La Journée suivra la chronologie des textes, et donnera la parole à des lecteurs (le matin) puis des éditeurs (l’après-midi).

Programme

Matinée

Présidence : Pierre-Louis Rey

9h30 Le troisième centenaire, par Antoine Compagnon

10h10 Lettres et manuscrits, mystérieuses correspondances, par François Proulx

10h50 Pause

11h10 Les Soixante-quinze feuillets et l’actualité du fonds Proust à la BnF, par Guillaume Fau

11h50 Dévoilement, inculpations, réparations : stratégies ambiguës des réécritures mémorielles (1895-1909), par Françoise Leriche

12h30 Pause déjeuner

Après-midi

Présidence : Nathalie Mauriac Dyer

14h30 Éditer un cahier de brouillon : le Cahier 7, par Julie André et Matthieu Vernet

15h10 Le Temps perdu : de l’édition du texte à la leçon de création littéraire, par Jean-Marc Quaranta

15h50 Pause

16h20 Proust, Essais : les marges du roman, par Antoine Compagnon, Christophe Pradeau et Matthieu Vernet

17h00 Conclusions et fin de la journée.